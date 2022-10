Com 45,06% dos votos em 92,04% das urnas apuradas, Damares Alves (Republicanos) já pode ser considerada eleita como senadora do Distrito Federal. Ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do governo Jair Bolsonaro (PL), Damares venceu a candidata Flávia Arruda, também ex-ministra de Bolsonaro e integrante do partido do presidente, que fez 26,82% dos votos até o momento.

Ex-ministra de Bolsonaro, Damares Alves é eleita para o Senado do Distrito Federal. Foto: Dida Sampaio/Estadão

