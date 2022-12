Daniela Carneiro, futura ministra do Turismo, foi a deputada federal campeã de votos no Rio

RIO - A deputada federal Daniela Carneiro (União Brasil-RJ), futura ministra do Turismo, tem mais experiência com a educação do que com a formulação de políticas a cargo da pasta que comandará. Ela é professora de ensino fundamental, integrante dos quadros da Secretaria Municipal de Educação da capital fluminense. Foi secretária municipal de Assistência Social e Cidadania da Prefeitura de Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

O trabalho na prefeitura da cidade da região metropolitana do Rio ajuda a explicar a força eleitoral da futura ministra – ela é casada com o prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro, conhecido como Waguinho. Eleita em 2018 para o primeiro mandato na Câmara dos Deputados pelo MDB, ela foi reeleita em outubro passado, como campeã de votos. Com 213.706 votos, Daniela foi o representante fluminense na Câmara de maior votação em 2022 – batendo até mesmo o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde e nome de destaque do bolsonarismo, que recebeu 205.324 votos.

Na reeleição, Daniela já estava no União Brasil. O prefeito Waguinho é presidente do diretório estadual do União Brasil no Rio. Prefeito da sexta maior cidade do Rio desde 2017, após ser eleito em 2016, Waguinho é evangélico, tido como influente no eleitorado religioso e da Baixada Fluminense.

Apoiador do governador Cláudio Castro (PL), reeleito no primeiro turno de 2022, Waguinho foi cortejado, no segundo turno, tanto pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) quanto pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao se definir por Lula, em decisão anunciada em 10 de outubro, o casal formado pelo prefeito e pela deputada reeleita prenunciaram o racha no União Brasil que duraria até as últimas cenas da formação do ministério do futuro governo petista.

A formação acadêmica de Daniela condiz com sua experiência como professora e educadora. É bacharel em pedagogia, pela Uniabel, tradicional centro universitário privado da Baixada Fluminense. Se formou em 2000, com foco em educação infantil. Em 2004, concluiu, na Universidade Cândido Mendes, uma especialização em psicomotricidade, campo transdisciplinar dedicado a estudar a relação entre corpo, movimento e a psiquê.

Nas redes sociais, Daniela disse se sentir “honrada” com a indicação para o ministério. “Aceito essa missão com muito entusiasmo. Não faltará empenho, dedicação e garra. A pasta do turismo é essencial p/ o nosso país e para a nossa economia. Temos um grande desafio pela frente!”, escreveu a futura ministra.