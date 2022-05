Datafolha: Bolsonaro atinge 54% de rejeição; Lula tem 33%

O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem a maior rejeição entre os eleitores, de acordo com a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 26. No levantamento, 54% dos entrevistados afirmam que não votariam nele de jeito nenhum. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o segundo pré-candidato mais rejeitado, com 33%. Ciro Gomes (PDT) tem índice de rejeição de 19%.

Os pré-candidatos Vera Lúcia (PSTU), Eymael (Democracia Cristã) e Luciano Bivar (União Brasil) marcaram 10% de rejeição. Pablo Marçal (Pros), Simone Tebet (MDB), André Janones (Avante) e Felipe d’Avila (Novo) têm 9% cada.

A rejeição a Bolsonaro, que na média está em 54%, sobe para 65% entre moradores do Nordeste e cai para 40% entre evangélicos. Entre empresários, é de 31%; entre moradores do Centro-Oeste fica em 43%; e entre quem ganha mais de 10 salários mínimos está em 47%.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu 21 pontos porcentuais de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno, aponta pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 26. Foto: Evaristo Sá/AFP

Conforme o levantamento, Lula, que tem 33% na média, é menos rejeitado entre quem recebe Auxílio Brasil (21%), entre moradores do Nordeste (22%) e entre quem cursou o ensino fundamental (23%).

A rejeição do petista está acima da média entre empresários, com 56%; entre evangélicos, que é de 46%; e entre moradores do Centro-Oeste, com 45%.

A pesquisa foi feita com 2.556 eleitores acima dos 16 anos em 181 cidades de todo o País entre quarta-feira, 25, e quinta-feira, 26. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05166/2022.