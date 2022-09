Datafolha: Convicção de eleitores de Ciro e Simone aumenta e reduz a margem para voto útil em Lula

Na reta final para as eleições neste domingo, 2, eleitores da chamada “terceira via” aparecem mais decididos do seu voto, o que reduz a margem de um voto útil para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) possa decidir a disputa ao Palácio do Planalto ainda no primeiro turno. A pesquisa Datafolha publicada nesta quinta-feira, 29, indica que tanto Ciro Gomes (PDT) como Simone Tebet (MDB) registraram um aumento de mais de 10 pontos porcentuais no índice de eleitores que afirmam que não irão mais mudar de candidato em comparação ao levantamento da semana passada.

Mais da metade dos votantes de ambos agora afirmam que irão votar ou no pedetista ou na emedebista. 54% dos entrevistados dizem ter definido que irão votar em Ciro — o número cresceu 12 pontos em relação à pesquisa do dia 22 de setembro — e 62% não trocarão Tebet — uma alta de 11 pontos.

Pesquisas indicam possibilidade de vitória de Lula ainda no primeiro turno; campanha investe esforços em atrair o voto útil Foto: Fernando Bizerra/EFE

A crescente expressiva dos candidatos puxou a subida no índice total de brasileiros que afirmam ter decidido em quem irão votar. 85% deles dizem que já definiram o seu candidato. O número surge quatro pontos acima em relação aos 81% da semana passada. Eleitores de Lula são os numericamente mais decididos (91%). Atrás estão os brasileiros que votarão em Bolsonaro (89%), Ciro (54%) e Tebet (62%).

Para os 15% dos entrevistados que ainda podem mudar de voto, Lula é aparece como a preferência caso ocorra uma migração de candidato. O petista é citado como a segunda opção por 21% dos brasileiros. Neste segmento, Ciro ocupa a segunda posição, com 19%, e é seguido por Bolsonaro, que tem 17%, e por Tebet, com 14%.

A pesquisa Datafolha indica a possibilidade que Lula possa vencer a disputa ainda no primeiro turno. Ele tem 50% dos votos válidos e precisa ter a metade mais um para selar a vitória no dia 2 de outubro. A chance está dentro da margem de erro, de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. Bolsonaro aparece na segunda posição, com 36% das intenções de voto, enquanto Ciro e Tebet têm 6% e 5%, respectivamente.

A pesquisa, contratada pela Folha de S. Paulo e pela Globo, foi realizada entre 27 e 29 de setembro e entrevistou 6.800 eleitores presencialmente em 332 cidades. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09479/2022. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.