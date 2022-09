Datafolha em São Paulo: Fernando Haddad lidera em rejeição para governador

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad é o candidato ao governo do Estado com a maior rejeição, com 36%. É o que diz a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 1º. Ele é seguido pelo ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tem a reprovação de 24% dos entrevistados.

Os três candidatos com mais intenção de votos, Haddad, Tarcísio e Garcia, ocupam, na rejeição dos eleitores, as primeira, segunda e sexta posições, respectivamente. Foto: Alex Silva/ Estadão, Gabriela Biló/Estadão e Alex Garcia/Estadão

Terceiro colocado no levantamento de intenção de voto, Rodrigo Garcia (PSDB) ocupa a sexta posição, empatado com Antonio Jorge (Democracia Cristã), entre os mais rejeitados, com 16%. Ele é superado por Altino Júnior (PSTU), que tem 19%, Elvis Cezar (PDT) que aparece 17% e Edson Dorta (PCO), que soma 17%.

Haddad surgiu seis pontos porcentuais acima em comparação ao levantamento passado, do dia 18 de agosto, quando tinha 30% de rejeição. Tarcísio oscilou dois pontos para cima (antes, com 22%) enquanto o atual governador apareceu quatro pontos abaixo.

Tanto os eleitores que rejeitam todos ou não votariam em nenhum e que votariam em qualquer um ou não rejeitariam nenhum nome tem 5%. 14% dos entrevistados disseram não saber responder.

O instituto entrevistou 1.808 eleitores entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro em 74 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos. O levantamento, contratado pelo jornal Folha de São Paulo e pela TV Globo, está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no protocolo sob o número SP-04954/2022.