Datafolha em São Paulo: Nunes tem 55% e Boulos tem 33% no segundo turno

Este é o primeiro levantamento de segundo turno produzido pelo instituto. Nos anteriores, os cenários testados envolviam também o influenciador Pablo Marçal (PRTB), que perdeu as eleições. No último, divulgado na véspera do primeiro turno, o cenário entre Nunes e Boulos apontava a vitória do atual prefeito, com 52% contra 37% do deputado.

O Datafolha entrevistou 1.204 eleitores de São Paulo entre os dias 8 e 10 de outubro. A margem de erro do levantamento é de três pontos para mais ou para menos, e o nível e confiança é de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (STF) é o SP-04306/2024.