Datafolha em SP: França lidera corrida ao Senado, com 30%; Marcos Pontes tem 13%

SÃO PAULO - O ex-governador Márcio França (PSB) lidera a corrida para o Senado em São Paulo, com 30% das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 1º. Em segundo lugar, aparece o astronauta e ex-ministro Marcos Pontes (PL), com 13%. Os dois são os candidatos apoiados pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), respectivamente.

Em terceiro lugar, está a deputada estadual e professora Janaina Paschoal (PRTB), com 7%. Aldo Rebelo (PDT) tem 4%. Edson Aparecido (MDB) e Antônio Carlos (PCO) estão empatados com 3%. Professor Tito Bellini (PCB) e Vivian Mendes (UP) têm 2%. Ricardo Mellão (Novo) e Dr. Azkoul (DC), 1%. A candidatura coletiva do PSTU, Mancha Coletiva Socialista, marcou 1% também. Outros 17% declararam voto branco ou nulo, e 15% não sabem.

A pesquisa Datafolha, contratada pela Folha e pela TV Globo, ouviu 1.808 pessoas em 74 cidades do Estado de terça-feira, 30, a quinta-feira, 1°. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número SP-04954/2022.