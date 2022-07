Datafolha expõe polarização cristalizada entre Lula e Bolsonaro; leia análise

Resultado de pesquisa não aponta aquele que vai ganhar a eleição, mas sim quem está na frente quando o levantamento foi realizado. Mas, bem analisados, os dados de uma pesquisa associados a uma interpretação correta do cenário econômico social traz evidências do provável desenvolvimento da disputa.

Com certeza essa é, de todas as eleições desde 1989, aquela na qual a polarização é mais intensa. Do ponto de vista quantitativo, a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 28, mostra um dado impressionante. Nada menos do que 66% dos eleitores apontam, na pergunta espontânea, que já escolheram Lula (38%) ou Bolsonaro (26%). Trata-se de um patamar que exprime um grau de cristalização poucas vezes vistos em eleições presidenciais.

O outro ponto a ser destacado na polarização é de natureza qualitativa. A intensidade da rejeição entre os eleitores é notável. Não é bem uma rejeição, é quase ódio. As bolhas que se formam nas redes sociais intensificam ainda mais esse processo. A rejeição não se configura por antipatia ou discordância da proposição de políticas públicas. Se dá porque, entre os petistas, Bolsonaro é um facínora homofóbico. E Lula, entre os bolsonaristas, não passa de um corrupto comunista.

Presidenciáveis apostam em discursos que agradam eleitorado já convertido Foto: Bruna Prado/AP

No plano das narrativas, os candidatos parecem pregar para convertidos, o que acentua a cristalização dos votos. Não existem incursões ousadas sobre o eleitorado adversário. Lula repete o discurso de vinte anos atrás – chegando ao cúmulo de dizer que a classe média tem um padrão de vida acima do necessário – e Bolsonaro, com seus arroubos autoritários contra o STF e a urna eletrônica, só empolga quem já está votando nele. Outro fator a ser levado em conta é que dificilmente surgirão fatos novos sobre a vida dos dois principais candidatos. Lula é um ex-presidiário e Bolsonaro nunca escondeu o que é.

O cenário político social favorece um candidato da oposição, já que a inflação, crédito e desemprego estão altos e o crescimento do PIB deve ser pífio. Neste contexto, ser um candidato da oposição é muito interessante. E Lula não é só “o” candidato de oposição. É também um ex-presidente que, noves fora a corrupção, fez administrações exitosas, nas quais o eleitor pobre comprou celulares e viajou de avião. Resta saber se o Auxílio Brasil de Bolsonaro será suficiente para empolgar o eleitor de renda mais baixa. Segundo a Datafolha, no segmento que ganha até 3 SM, o presidente cresceu três pontos porcentuais em relação à pesquisa anterior. A conferir.