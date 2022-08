Datafolha: Lula tem 47% das intenções de voto, e Bolsonaro aparece com 32%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 47% das intenções de voto na disputa pelo Palácio do Planalto, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 18. Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) soma 32%.

Leia também ‘Chamei Bolsonaro de tchutchuca do Centrão porque ele só sabe conversar assim’, diz youtuber

O resultado mostra que Bolsonaro vem diminuindo a distância em relação a Lula. A vantagem do petista, que era de 21 pontos na pesquisa divulgada em maio, caiu para 18 pontos em julho e foi reduzida para 15 pontos neste mês. O ex-presidente manteve os mesmos 47% do levantamento anterior, enquanto Bolsonaro avançou 3 pontos porcentuais.

Continua após a publicidade

Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro, com 7%. Em quarto, Simone Tebet (MDB) soma 2%. Vera Lúcia (PSTU) tem 1%. Felipe D’Ávila (Novo), José Maria Eymael (DC), Soraya Thronicke (União Brasil), Sofia Manzano (PCB), Pablo Marçal (Pros) e Léo Péricles (UP) não pontuaram.

Levando em conta a margem erro de dois pontos porcentuais do levantamento, Lula ainda mantém chances de ganhar em primeiro turno por uma margem pequena. Segundo o Datafolha, o petista soma 51% dos votos válidos, excluindo os 6% de brancos e nulos, forma usada pela Justiça Eleitoral para proclamar o vencedor do pleito. Bolsonaro tem 35% dos votos válidos.

Agregador de pesquisas do Estadão Ferramenta usa dados dos levantamentos de 14 empresas Agregador calcula cenário mais provável da corrida eleitoral com metodologia própria

Continua após a publicidade

Na pesquisa espontânea, isto é, sem mostrar a lista de candidatos, Lula tem 40% das intenções de voto e é seguido por Bolsonaro, com 28%. 22% dos entrevistados disseram não ter decidido o voto. Este é a primeiro levantamento do instituto realizado após o início da campanha eleitoral, que começou oficialmente na terça-feira, dia 16.

O ex-presidente Lula e o presidente Lula; ex-presidente lidera a corrida eleitoral Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação e Alan Santos/PR

Bolsonaro oscilou dois pontos para cima entre as mulheres e agora tem 29%; Lula oscilou de 46% para 47%. O público feminino é um dos principais alvos da campanha do atual presidente, que tenta reduzir a desvantagem em relação ao petista.

Continua após a publicidade

Entre os evangélicos, Bolsonaro aumentou a vantagem e subiu de 43% para 49%; Lula, por sua vez, saiu dos 33% para os 32%.

Lula vence Bolsonaro em três das cinco regiões brasileiras e empata tecnicamente na linha da margem de erro em uma. No Centro-Oeste, Bolsonaro sai com a vantagem: 44% ante 32% do ex-presidente. A maior vantagem do petista é no Nordeste (57% ante 24%). No Norte, Bolsonaro tem 43%; Lula, 41%.

No Sudeste, Lula ganha de Bolsonaro com 44% ante 32% do rival; no Centro-Oeste, o petista tem 42%; o chefe do Executivo tem 36%.

Continua após a publicidade

Segundo turno

O levantamento também fez simulações no segundo turno. Segundo o levantamento, Lula venceria Bolsonaro por um placar de 54% a 37%. Brancos e nulos somam 8%. Não sabem, são 2%.

A pesquisa mostra que Bolsonaro segue como o candidato mais rejeitado pelos eleitores, com 51% que declaram que não votariam nele de jeito nenhum. O segundo candidato com maior índice de rejeição é Lula com 37%.

Continua após a publicidade

Lula mantém 47% nos últimas pesquisas, enquanto Bolsonaro cresceu 3 pontos em relação ao último levantamento; confira https://t.co/IaomFuG7U6 pic.twitter.com/vLbgXapQbB — Estadão 🗞️ (@Estadao) August 18, 2022

O instituto entrevistou 5.744 eleitores entre os dias 16 e 18 de agosto em 281 municípios. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no protocolo sob o número BR-09404/2022.