Datafolha MG: Zema lidera com 48% das intenções de voto; Kalil tem 21%

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), tem 48% das intenções de voto e aparece em primeiro lugar no primeiro turno da disputa pelo governo do Estado, diz pesquisa do instituto Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 1º, pelo jornal Folha de S. Paulo. Em seguida, vem o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), com 21%.

Leia também É verdade que quem ganha eleição em Minas leva o País?; Veja os números

O senador Carlos Viana (PL), pré-candidato do partido do presidente Jair Bolsonaro, tem 4%. Em seguida, vêm os pré-candidatos Vanessa Portugal (PSTU), com 3%, Renata Regina (PCdoB) e Miguel Corrêa (PDT), com 2% cada um. Marcus Pestana (PSDB), Lorene Figueiredo (PSOL) e Saraiva Felipe (PSB) têm 1% cada. O PSB retirou a pré-candidatura de Felipe e anunciou adesão a Kalil, que também é apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Não sabem em quem votar 10% dos entrevistados e declararam voto em branco, nulo ou em ninguém 8%.

A pesquisa foi contratada pela Folha. O instituto ouviu 1.204 eleitores em 52 cidades de Minas Gerais entre quarta-feira, 29, e esta sexta-feira, 1º. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com os números MG-07688/2022 e BR-08684/2022.

Aliança Lula-Kalil

No final de maio, o ex-presidente Lula formalizou a aliança com Kalil em Minas Gerais. “Com o presidente Lula, vamos tirar Minas do buraco”, afirmou o ex-prefeito de Belo Horizonte no Twitter. A união envolveu a escolha do vice na chapa do ex-prefeito, que será o deputado estadual André Quintão (PT), e a escolha de um candidato único ao Senado – o senador e candidato à reeleição Alexandre Silveira (PSD-MG), ex-presidente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), no primeiro governo do petista.