Datafolha em Minas Gerais: Zema tem 47% e Kalil, 23%

O governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), candidato à reeleição, tem 47% das intenções de voto do eleitorado mineiro frente a 23% de intenções de voto de seu principal adversário, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD).

Os números foram divulgados nesta quinta-feira (18) pelo Datafolha. O levantamento, feito de forma presencial, foi realizado entre terça-feira (16) e hoje.

Na sequência, o senador Carlos Viana (PL) tem 5% das intenções de voto na disputa, seguido Vanessa Portugal (Pstu), com 2%; e Renata Regina (PCB), também com 2%. O ex-deputado Marcus Pestana (PSDB) ficou com 1%; Cabo Tristão (PMB), também com 1%; Lorene Figueiredo (Psol e Rede), 1%; Lourdes Francisco (PCO), 1%; e Indira Xavier (UP) não pontuou. Os indecisos são 9%, os brancos e nulos, 9′% também.

A diferença entre Zema e Kalil diminuiu em Minas Gerais Foto: Alex Silva/Estadão

Na pesquisa anterior, divulgada em 1º de julho, Zema liderava a disputa pelo Palácio Tiradentes com 27 pontos de diferença que, no levantamento divulgado hoje, caiu para uma distância de 23 pontos. Zema tinha 48% das intenções de votos no levantamento anterior, e Kalil aparecia com 21%.

A pesquisa foi feita com 1.206 entrevistados, entre terça-feira (16) e hoje, em 60 municípios de Minas Gerais. A margem de erro é de três pontos porcentuais.