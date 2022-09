Datafolha no Rio: Castro tem 31%; Freixo, 26%

Pesquisa de intenção de votos para governador do Rio de Janeiro feita pelo Instituto Datafolha e divulgada na noite desta quinta-feira, 1º, aponta que o atual governador, Cláudio Castro (PL), e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) continuam tecnicamente empatados. O atual governador tem 31% e deputado federal, 26%.

Dentro da margem de erro, de três pontos porcentuais para mais ou para menos, o candidato do PL chega ao mínimo de 28%, enquanto o do PSB pode ir a até 29%.

O governador Cláudio Castro (E) com Jair Bolsonaro durante a convenção do PL no Rio Foto: Mauro Pimentel/AFP - 24/07/2022

A pesquisa anterior, divulgada no dia 18, apontou um empate técnico entre o governador, que tinha 26%, e Freixo, 23%, com a margem de erro de três pontos para mais ou para menos. Na comparação com a primeira sondagem, Castro subiu cinco pontos porcentuais e Freixo ganhou três pontos porcentuais.

Na sequência aparecem os candidatos Rodrigo Neves (PDT), que foi de 1% para 2%. Paulo Ganime (Novo), que não foi citado na primeira pesquisa, agora tem 1%.

O ex-governador Wilson Witzel (PMB), que sofreu impeachment no ano passado, aparece na quarta posição, caindo de 4% para 3% na atual pesquisa. Witzel está inelegível, segundo o Tribunal de Justiça, pelo prazo de cinco anos. O ex-governador também está proibido de exercer qualquer função pública e tenta na Justiça recuperar seus direitos políticos.

O candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, participa de um encontro com o deputado federal Marcelo Freixo (D), no Rio Foto: André Coelho/EFE

Castro também apresentou um desempenho melhor para o segundo turno, no qual apareceu liderando pela primeira vez, de acordo com a pesquisa divulgada nesta quinta-feira. Na anterior, ele e Freixo também estavam tecnicamente empatados. Nas intenções de voto para o segundo turno, Castro foi de 38% para 44%. Freixo caiu de 39% para 37%.

Witzel lidera a rejeição entre os candidatos ao governo. O número de eleitores que disse que não votaria no ex-governador subiu de 50% para 52%. Em seguida vem Freixo, que reduziu um ponto porcentual de sua rejeição, de 26% para 25%. Castro também teve queda em sua taxa, de 21% para 18%.

Na disputa pelo Senado, Romário (PL) segue à frente com 31% das intenções, enquanto Alessandro Molon (PSB) se manteve com 12%. Clarissa Garotinho, do União Brasil, foi 4% para 8%; Cabo Daciolo (PDT), caiu de 11% para 8%.

A pesquisa do Instituto Datafolha ouviu 1.202 pessoas entre 30 de agosto e 1º de setembro, em 34 municípios do Estado do Rio. Ela foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-06061/2022.