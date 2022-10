Datafolha no segundo turno: Lula tem 49% das intenções de voto; Bolsonaro, 44%

Continua após a publicidade

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está à frente do candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, nas intenções de voto da mais recente pesquisa Datafolha publicada nesta sexta-feira, 7. O petista tem 49% ante 44% do chefe do Executivo. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

A soma de votos brancos e nulos é de 6%; os indecisos são 2% da amostra. Nos votos válidos, Lula tem 53% das intenções de voto e Bolsonaro aparece com 47%.

Apenas 7% dos entrevistados dizem não saber em quem irão votar para presidente. 93% já definiram o seu voto no dia 30 de outubro. 95% dos eleitores de Lula estão certos da decisão. 94% dos apoiadores do presidente afirmam o mesmo.

Mesmo com o apoio formal de Simone Tebet a Lula no segundo turno, mais da metade de quem votou na emedebista (52%) dizem que não irão votar no petista de jeito nenhum. 22% afirmam ter certeza em votar no ex-presidente e 24% afirmam que talvez votem em Lula.

Entre quem votou em Ciro Gomes (PDT), 32% dizem que vão votar em Bolsonaro ante 25% para Lula.

Lula mantém a liderança na pesquisa Datafolha para o segundo turno. Foto: Miguel Schincariol/AFP

Avaliação do governo

A avaliação do governo teve mudanças após a primeira semana do primeiro turno. 40% dos brasileiros dizem que o governo Bolsonaro é ruim ou péssimo – variação de quatro pontos porcentuais para baixo em comparação ao levantamento anterior, do dia 1º de outubro.

A aprovação da gestão aparece seis pontos porcentuais acima e chega aos 37%. 22% dizem que o chefe do Executivo faz uma gestão regular.

De acordo com o levantamento, Bolsonaro segue como candidato à Presidência mais rejeitado. 51% dizem que não irão votar nele de jeito nenhum ante 46% de Lula no recorte.

Contratada pela Folha de S.Paulo e pela Globo, a pesquisa divulgada nesta sexta foi realizada entre 5 e 7 de outubro e entrevistou 2.884 eleitores presencialmente em 179 cidades. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02012/2022.

Primeiro turno

No primeiro turno, Lula obteve 57,2 milhões de votos válidos, ou 48,43% do contabilizado pela Justiça Eleitoral. Bolsonaro, candidato à reeleição, recebeu 51 milhões de votos, ou 43,20% do total. Os números foram divergentes com os dados divulgados na véspera do primeiro turno por parte de pesquisas.

“A gente não pode dizer que houve erro. A pesquisa não prevê acertar resultados, não é prognóstico”, disse diretora do instituto Datafolha, Luciana Chong, em entrevista à GloboNews.

Após a eleição do dia 2 de outubro, o ministro da Justiça, Anderson Torres, pediu à Polícia Federal para que investigue os institutos de pesquisa. Na quinta-feira, 6, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) apresentou pedido de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os institutos de pesquisa de intenção de voto.