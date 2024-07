Datafolha: em SP, Nunes tem 24% e Boulos, 23%

No principal cenário estimulado, o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB) figura com 11%, e o empresário Pablo Marçal, do PRTB, aparece com 10%. Esta é a segunda pesquisa do Datafolha a incluir os nomes do ex-coach e do jornalista como opções de intenção de voto.

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) figura com 7%. A economista Marina Helena, do Novo, registrou 5% de menções. Colega de Câmara de Tabata Kim Kataguiri, do União Brasil, tem 3%.