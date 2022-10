Datafolha Rio: Castro tem 44% dos votos válidos; Freixo sobe para 35%

O atual governador do Rio de Janeiro e candidato à reeleição Cláudio Castro (PL) lidera a disputa para o governo do Estado e se mantém com 44% dos votos válidos de acordo com a nova pesquisa Datafolha, divulgada neste sábado, 1º. Marcelo Freixo (PSB) aparece com 35% dos votos válidos, um crescimento de quatro pontos percentuais desde o último levantamento divulgado. Ele disputa uma vaga no segundo turno com Rodrigo Neves (PDT), que oscilou de 11% para 10% dos votos válidos. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

Paulo Ganime (Novo) manteve seus 4% de intenção entre os votos válidos. Wilson Witzel (PMB), Eduardo Serra (PCB) e Juliete Pantoja (UP) também apresentaram estabilidade, com 2% cada.

Cyro Garcia recuou dois pontos percentuais e está com 1% dos votos válidos, empatado com Luiz Eugênio (PCO), que manteve seu percentual.

A pesquisa, contratada pela Folha de S.Paulo e pela Globo, foi realizada nos dias 30 de setembro e 1º de outubro e entrevistou 2.550 eleitores presencialmente em 40 cidades fluminenses. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-07599/2022.

Para considerar apenas os votos válidos, o Datafolha exclui desta amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos.

Segundo turno

O Datafolha também apontou os possíveis resultados para um eventual segundo turno da disputa ao governo do Rio. Castro mantém a liderança com 44% dos votos válidos, mas Freixo conseguiu reduzir a diferença e oscilou dois pontos para cima de 38%, na pesquisa anterior, para 40%.

O percentual de votos brancos, nulos ou eleitores que afirmaram não votar em nenhum dos candidatos oscilou de 12% para 10%, enquanto a porcentagem e indecisos (”não sabe) se manteve em 4%.

Senado

Na disputa para o Senado Federal, Romário (PL) segue na liderança com 35%, ante 37% da pesquisa anterior, divulgada na última quinta-feira, 29. Em segundo lugar, Alessandro Molon (PSB) cresceu três pontos percentuais e chegou a 21% dos votos válidos.

Clarissa (União Brasil) e Daniel Silveira (PTB) se mantêm no mesmo patamar da pesquisa anterior, com 16% e 10%, respectivamente. Cabo Daciolo (PDT) oscilou e foi 7% para 5% das intenções.

O restante dos candidatos apresentam 1% ou menos das intenções de voto.