Datafolha em São Paulo: Haddad tem 39% dos votos válidos; Tarcísio, 31% e Rodrigo Garcia, 23%

Na véspera das eleições, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) mantém a liderança para o governo de São Paulo com 39% dos votos válidos, segundo a pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 1º. O ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem 31%, e o governador do Estado e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia (PSDB), marca 23%. Esse é o último levantamento antes da votação.

O petista oscila dois pontos para baixo em comparação ao levantamento anterior, do dia 29 de setembro. Tarcísio aparece com a mesma pontuação e Garcia oscila um ponto para cima em relação à pesquisa anterior.

Combo com imagens dos candidatos ao governo de São Paulo, da esquerda para direita: Fernando Haddad (PT) e Tarcisio de Freitas (Republicanos). Fotos Estadão

Carol Vigliar (UP) registra 2% dos votos válidos. Gabriel Colombo (PCB), Elvis Cezar (PDT), Antonio Jorge (DC), Edson Dorta (PCO) e Vinicius Poit (Novo) têm 1% cada um. Altino (PSTU) não pontua.

O resultado de votos válidos exclui da conta de intenção os votos brancos, nulos e indecisos, segundo critério usado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um voto.

O levantamento, contratado pela Folha e pela Globo, ouviu 3.700 pessoas, em 79 cidades do Estado, de 30 de setembro a 1º de outubro. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE com o número SP-09987/2022.

Segundo turno

O Datafolha também traçou de cenários de segundo turno. Haddad vem perdendo a vantagem que tinha diante dos adversários. De acordo com o levantamento, o ex-prefeito vence o ex-ministro por 46% a 41%. Se a disputa for contra o atual governador, há empate técnico. Garcia tem 43% ante 42% do petista.