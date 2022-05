Datafolha: Reprovação ao governo Bolsonaro vai a 48%; aprovação é de 25%

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 26, mostra que a avaliação negativa do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) atingiu 48%, oscilando dentro da margem de erro. No levantamento anterior, em março, o índice dos que consideram a gestão ruim ou péssima foi de 46%.

Os que consideram o governo regular são 27%, ante 28% em março, e dos que o avaliam como ótimo ou bom são 25% em ambos os levantamentos. Também se manteve em 1% os que não souberam opinar.

O levantamento também mostra que os que consideram a gestão ruim ou péssima é maior entre as mulheres (51%) do que entre os homens (45%). Os índices mais elevados estão entre moradores do Nordeste (55%), funcionários públicos (61%), brasileiros com ensino superior (54%) e eleitores do petista Luiz Inácio Lula da Silva (73%), aponta o Datafolha.

Já os porcentuais de bom ou ótimo são superiores entre os evangélicos (35%) e os empresários (48%). A taxa de aprovação bate 35% entre quem tem renda familiar de cinco a dez salários e chega a 45% na faixa acima dos dez salários.

Entre os que pretendem votar em Bolsonaro, a percepção de que ele faz um governo ótimo ou bom é de 72%. Os que consideram a gestão regular são 27%, e 1% a reprova.

Entre os que os recebem o Auxílio Brasil, nome atualizado do programa Bolsa Família, criado na gestão do PT, ou moram com beneficiários do programa, a aprovação do governo fica em 19%. A reprovação dentro do grupo é de 45% e a nota regular é de 34%.

Já na parcela que não tem acesso ao auxílio, 49% avaliam a gestão como ruim ou péssima, 27% de ótimo ou bom e 24% de regular.

A pesquisa foi feita com 2.556 eleitores acima dos 16 anos em 181 cidades de todo o País entre quarta-feira, 25, e quinta-feira, 26. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05166/2022.

O governo do presidente Jair Bolsonaro tem 48% de reprovação, segundo o Datafolha. Foto: Andre Penner/AP