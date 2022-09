Datafolha segundo turno: Lula tem 53%, e Bolsonaro, 38%

O candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, lidera as intenções de voto, com 53%, em um possível segundo turno com o presidente Jair Bolsonaro (PL), que registrou 38%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira. Na última pesquisa, em agosto, Lula tinha 54% e Bolsonaro 37%.

Foi a primeira pesquisa após o primeiro debate presidencial, transmitido pela Band, no domingo. A maior exposição a candidaturas alternativas afeta a possibilidade do petista em consolidar a vitória ainda no primeiro turno. Segundo o Agregador de Pesquisas do Estadão, Bolsonaro está próximo de seu teto.

A pesquisa Datafolha entrevistou 5.734 pessoas em 285 municípios entre 30 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-00433/2022.