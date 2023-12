Datena como vice de Tabata em 2024? Saiba quem atuou para juntar o apresentador e a deputada

Recém-filiado ao PSB, o apresentador José Luiz Datena é a aposta do partido para impulsionar a pré-candidatura da deputada Tabata Amaral à Prefeitura de São Paulo. Sem alianças com outras siglas na capital, a legenda planeja lançar uma chapa puro sangue com o jornalista na vice. Também está no roteiro a criação de um programa na internet entre Datena e Tabata para comentar os principais assuntos da semana.

A adesão de Datena ao partido foi acertada há cerca de um mês durante uma reunião em São Paulo. Participaram do encontro o apresentador, a pré-candidata do PSB e o prefeito de Recife, João Campos (PSB). Até então, Datena e Tabata não se conheciam pessoalmente. Interlocutores do apresentador afirmaram que ele deixou a reunião impressionado com o conhecimento de Tabata sobre São Paulo.

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO), que mantém uma amizade de cinco décadas com Datena, desempenhou o papel de intermediador entre o jornalista e o partido. Kajuru esclarece que, antes do encontro entre Tabata e Datena, ocorreram discussões com o presidente do PSB, Carlos Siqueira, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o ministro do Empreendedorismo, Márcio França.

“Fui mostrando para o Datena que o único partido que ele poderia confiar é o PSB”, disse o senador ao Estadão. Kajuru conta que o que levou o apresentador a desistir de empreitadas políticas anteriores foi o fato de que os partidos aos quais Datena esteve filiado não cumpriram os acordos estabelecidos. “Disse para o Datena que com a Tabata não vai ter surpresas, porque o PSB aceita o Datena do jeito que ele é”.

Pessoas ligadas a Datena afirmam que ele pode concorrer como vice de Tabata, ao contrário das quatro vezes anteriores em que recuou de candidaturas. A vantagem seria o término de seu contrato com a Band em 2024, permitindo a participação na eleição sem multa à emissora. Segundo a legislação eleitoral, apresentadores de rádio e de televisão que desejam disputar as eleições devem se afastar dos meios de comunicação a partir do dia 30 de junho.

Senador Jorge Kajuru (PSB-GO), que mantém uma amizade de cinco décadas com Datena, desempenhou o papel de intermediador entre jornalista e PSB. Foto: Pedro França/Agência Senado Foto: Pedro França/Agência Senado

Continua após a publicidade

Além disso, dizem esses interlocutores, Datena completará 67 anos em maio de 2024, e, com mais de quatro décadas de carreira, estaria disposto a enfrentar novos desafios. O Estadão questionou a Band sobre os relatos obtidos pela reportagem, porém não houve retorno. O espaço segue disponível para eventual manifestação.

Quais as chances de uma chapa ‘Tabatena’?

Segundo o instituto Paraná Pesquisa, Tabata é a terceira colocada nas intenções de voto para o comando da capital, com 8,9%. Em primeiro lugar aparece o deputado Guilherme Boulos (PSOL), com 31,1%, seguido pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), que marcou 25,4% A pesquisa, divulgada no dia 13, ainda traz o deputado Ricardo Salles (PL) na quarta posição com 8,3%, acompanhado pelo deputado Kim Kataguiri (União Brasil) com 5,4%.

Recém-filiado ao PSB, o apresentador José Luiz Datena é a aposta do partido para impulsionar a pré-candidatura da deputada Tabata Amaral à Prefeitura de São Paulo. NA FOTO TABATA AMARAL DATENA E MARCIO FRANCA FOTO PSB Foto: DIV

Embora os números sejam desfavoráveis ao PSB, a cúpula do partido acredita que a chegada de Datena fortalecerá a pré-candidatura de Tabata. Essa análise não se baseia apenas na popularidade do apresentador, mas também na percepção de que ele é visto pelo eleitorado como alguém comprometido com a segurança pública - tema que deve ter destaque nas eleições do ano que vem.

Apesar de não ser um assunto comum no debate municipal, a preocupação com a segurança pública tem movido as pré-candidaturas. O secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública, Osvaldo Nico, é cotado para a vice de Nunes. Enquanto Salles está em negociações para formar uma chapa com o deputado Delegado Palumbo (MDB). Tanto Nico como Palumbo ganharam projeção no programa apresentado por Datena.

Vaivém eleitoral

Continua após a publicidade

“Eu nunca estive tão próximo de ser candidato”, afirmou Datena em entrevista ao Estadão em fevereiro de 2020. Naquele ano, o apresentador era filiado ao MDB e o principal cotado para a vice do então prefeito e candidato à reeleição Bruno Covas (PSDB), morto em 2021. No entanto, o jornalista desistiu de disputar a eleição, abrindo caminho para que Ricardo Nunes assumisse a posição de vice na chapa de Covas.

Datena surpreendeu o MDB ao desistir das eleições de 2020. Porém, essa não foi sua primeira renúncia política, nem seria a última. Em 2018, ao se filiar ao DEM, lançou-se como pré-candidato ao Senado, mas desistiu em menos de duas semanas. Em 2016, o PP o considerou para concorrer à Prefeitura de São Paulo, porém, novamente, optou por permanecer como apresentador.

“Eu nunca estive tão próximo de ser candidato”, afirmou Datena em entrevista ao Estadão em fevereiro de 2020 Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

No ano passado, o apresentador novamente se apresentou como pré-candidato ao Senado. Inicialmente no PSL (atual União Brasil), Datena despertou o interesse de dois outros partidos: o PSD, liderado por Gilberto Kassab, e o PSC. No entanto, ao final, optou por mudar para o PSC para discutir sua participação nas eleições, mas acabou desistindo de concorrer pela quarta vez.

O cenário atual apresenta paralelos com o ano de 2022. Em junho, Datena participou de uma cerimônia de filiação ao PDT, sendo cotado como o candidato da sigla à Prefeitura. Antes disso, se ofereceu como vice de Guilherme Boulos, que já tinha compromisso de ter um vice do PT. Com o PDT inclinado a apoiar Boulos em 2024, Datena migra para o PSB de Tabata, que rompeu com o PDT em 2021.

Com sua adesão ao PSB, Datena atinge sua décima filiação partidária, associando-se a legendas tanto de esquerda como de direita. O apresentador já fez parte do PT, PP, PRP, DEM, MDB, PSL, União Brasil, PSC e PDT. Além disso, em 2022, chegou a cogitar a possibilidade de ingressar no PSD, liderado por Gilberto Kassab.