Datena, Marçal e demais candidatos mantêm presença em debate nesta terça após cadeirada

A reportagem entrou em contato com as campanhas de Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB), Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo), e todas confirmaram a presença de seus candidatos no debate desta terça-feira. A organização do evento também garantiu que os candidatos estarão presentes.

Assim como no último debate, a RedeTV! reforçou as regras para evitar um clima de hostilidade entre os candidatos, prevendo advertências, suspensão e até expulsão em caso de desrespeito ao regulamento. “As regras foram exaustivamente negociadas com campanhas. A mediação e a organização do debate vão agir com rigor na aplicação das regras acordadas”, conta Stephanie Freitas, superintendente de Jornalismo da emissora.