De ‘ganhou com voto impresso’ a ‘derrota do Brasil’: A reação nas redes à reeleição de Pacheco

O deputado federal Rogério Correia, do PT, aproveitou a reeleição de Rodrigo Pacheco para provocar os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro: ‘Pacheco ganhou com voto impresso e Bolsonaro vai querer anular pedindo voto em urna eletrônica?’, ironizou o petista. O senador Renan Calheiros, também aliado do presidente Lula, aproveitou a oportunidade para destacar o momento político vivido pelo país: ‘o Senado é o santuário da democracia, da verdade, da vida, da ciência, da paz e equilíbrio. Por isso reelegeu Rodrigo Pacheco por mais dois anos no comando da casa e fez sua parte na desbolsonarização do país’, disse.

Com voto declarado em Rogério Marinho, o senador Alessandro Vieira parabenizou o vencedor, desejou sucesso na missão, e, a exemplo de Calheiros, ponderou que derrotas fazem parte da ‘lógica da democracia’. Outras oposicionistas, contudo, não se esforçaram para disfarçar o incômodo com a derrota. O deputado federal Marcel van Hattem chamou a vitória de Pacheco de ‘derrota do Brasil’, e argumentou que ‘a manobra para impedir senadores de abrirem seus votos é um golpe na vontade dos eleitores que cobraram posição transparente de seus representantes’. O deputado federal General Girão também reclamou do voto secreto: ‘Sem votação aberta, os eleitores não conseguem cobrar seus parlamentares’.

Rodrigo Pacheco foi reeleito à presidência do Senado Federal nesta quarta-feira. Foto: Wilton Júnior / Estadão

O deputado federal Ricardo Salles disse que o resultado da eleição no Senado era ‘triste, mas não surpreendente’. Para o ex-ministro do governo Bolsonaro, ‘não foi apenas Marinho quem perdeu. A derrota maior foi do parlamento como um todo, da democracia e do futuro do Brasil’.

O presidente Lula escreveu que ligou para os dois presidentes reeleitos, Lira e Pacheco, e desejou a ambos uma “boa gestão”.

Presidente Lula

Telefonei agora para parabenizar @ArthurLira_ e @rodrigopacheco pela reeleição para as presidências da Câmara e do Senado. Desejo uma boa gestão. Nosso país precisa de instituições fortes e democráticas. — Lula (@LulaOficial) February 1, 2023

Rogério Correia

Pacheco ganhou com voto impresso e Bolsonaro vai querer anular pedindo voto em urna eletrônica? Rsrsrs

Não Vai Ter Golpe! — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) February 1, 2023

Renan Calheiros

O Senado é o santuário da democracia, da verdade, da vida, da ciência, da paz e equilíbrio. Por isso reelegeu Rodrigo Pacheco por mais 2 anos no comando da Casa e fez sua parte na desbolsonarização do País. Vamos às pautas do crescimento, emprego, estabilidade e dignidade. — Renan Calheiros (@renancalheiros) February 1, 2023

Alessandro Vieira

Parabenizo o senador Rodrigo Pacheco, reeleito para a presidência do Senado. Desejo sucesso na missão e que os necessários ajustes na condução da casa sejam realizados. Essa é a lógica da democracia que tanto defendemos. — Alessandro Vieira (@_AlessandroSE) February 1, 2023

Marcel van Hattem

Vitória de Pacheco no Senado é derrota do Brasil. A manobra para impedir senadores de abrirem seus votos é um golpe na vontade dos eleitores que cobraram posição transparente de seus representantes. O trabalho e a oposição no Senado e no Congresso terão de ser ainda maiores! — Marcel van Hattem (@marcelvanhattem) February 1, 2023

Ricardo Salles

Triste, mas não surpreendente, o resultado da eleição no Senado. Não foi apenas Marinho quem perdeu. A derrota maior foi do parlamento como um todo, da democracia e do futuro do Brasil. — Ricardo Salles (@rsallesmma) February 1, 2023

General Girão Monteiro