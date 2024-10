De olho em votos de Tabata, Boulos promete incorporar três propostas da deputada

Em busca dos eleitores de Tabata Amaral (PSB), o candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, anunciou nesta terça-feira, 8, que vai incorporar três propostas do programa de governo da deputada ao seu plano. Tabata, que ficou em quarto lugar na eleição, com 9,91% dos votos, declarou apoio a Boulos logo após a apuração dos votos no domingo, 8.

O compromisso foi assumido durante sua primeira agenda de rua no segundo turno, em visita a comércios na Estrada do M’Boi Mirim, no Jardim Capela, zona sul da capital. No primeiro turno, Boulos venceu na zona eleitoral do bairro (Piraporinha) com 36,98% dos votos válidos, superando o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que obteve 26,04%, e o influenciador Pablo Marçal (PRTB), com 25,35%.

Guilherme Boulos, candidato do PSOL à Prefeitura de SP, durante caminhada na região do M'Boi Mirim, na zona sul Foto: Daniel Teixeira/Estadão

PUBLICIDADE “Fiquei muito grato pelo apoio da Tabata Amaral, um apoio direto e de coração, sem condições. Nossa campanha decidiu incorporar três propostas que ela apresentou em seu programa de governo ao nosso plano de mudança para São Paulo”, disse Boulos. A primeira dessas propostas é o Jovem Empreendedor, que pretende oferecer crédito para quem deseja empreender e abrir seu próprio negócio. A segunda é o Rampa, que visa fornecer suporte para mães de crianças autistas e com deficiência. A terceira é a criação de um Polo Tecnológico na zona leste, com o objetivo de ser um centro de inovação na periferia da cidade.

“Tabata levou essas propostas na campanha dela e eu decidi incorporar”, afirmou o candidato do PSOL. Ele acrescentou que ainda não conversou com a deputada após o primeiro turno, mas expressou seu desejo de encontrá-la para agradecer pessoalmente pelo apoio. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) também manifestou apoio a Boulos por meio de uma publicação no Instagram.

Questionado sobre o apoio formal do PSB, Boulos disse que mais apoios estão previstos para os próximos dias, mas não especificou quais.

Durante o evento, o candidato reafirmou promessas como a expansão da Estrada do M’Boi Mirim e a criação da Ponte Graúna-Gaivotas. Além disso, assinou uma carta de compromissos apresentada por lideranças locais. Entre as ações previstas, Boulos prometeu, se eleito, inaugurar na região uma unidade do Poupatempo da Saúde, uma das principais propostas de sua campanha, que visa acabar com as filas para exames na cidade.

Publicidade

Boulos seguiu o roteiro típico de candidatos, cumprimentando comerciantes e tirando fotos com apoiadores. Ao final do evento, discursou em cima de um carro de som, pedindo que seus apoiadores se mobilizassem nas próximas três semanas para aumentar o número de votos na região. Ele ressaltou que a meta não era apenas vencer, mas abrir uma vantagem significativa. “Aqui a gente tem que ganhar e abrir vantagem. Não pode ser 1x0, tem que ser um 7x1″, declarou.