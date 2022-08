Debate Band: Bolsonaro questiona Lula sobre corrupção; petista se esquiva e cita política social

Na primeira oportunidade de fazer uma pergunta no debate da noite deste domingo, 28, o presidente Jair Bolsonaro (PL) questionou o candidato do PT, Luiz Inácio Lula Silva, sobre o tema corrupção. O presidente e candidato à reeleição falou sobre o endividamento da Petrobras e disse que o escândalo do petrolão prejudicou o povo do Nordeste, reduto historicamente petista. Ele questionou por qual motivo Lula quer voltar ao Palácio do Planalto. O petista se esquivou da resposta.

“Era preciso ser ele para me perguntar”, disse Lula, classificando os números citados de mentirosos. “Inverdades não valem a pena na TV. Citar números mentirosos não compensa. Não teve nenhum presidente da República que fez mais investigações do que nós fiscalizamos”, afirmou Lula, que depois ouviu de Bolsonaro: “Todo mundo fazia malfeitos, só o presidente é que não sabia”.

Veja a pergunta do atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), para o ex-presidente Lula (PT) sobre corrupção na Petrobras. #Eleições2022 https://t.co/ef3IzfBfbL — Band TV (@BandTV) August 29, 2022

Bolsonaro replicou citando a delação do ex-ministro Antonio Palocci, segundo qual “tudo foi aparelhado no governo de Lula”. Disse que Lula recebia “pacotes de dinheiro” como propina e que seu governo era uma “cleptocracia”, um governo a base de roubo, feito para controlar o Parlamento. E afirmou ainda que o governo do PT foi o mais corrupto da história do Brasil.

Lula disse, contudo, que seu governo é marcado pelo crescimento em muitas áreas, como empreendedorismo, educação, riqueza da biodiversidade, proteção da Amazônia, relações internacionais, entre outros. “Meu governo deveria ser reconhecido exatamente por isso”. Disse que Bolsonaro adora fazer bravatas, dizer números que não existem. Alegou que o País que deixou é “um País que o povo tem saudade”.

Lula, Simone Tebet e Bolsonaro: principais candidatos se enfrentam em debate na Band Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP

Petistas minimizaram nos bastidores fato de Lula não ter respondido diretamente sobre corrupção, justificando dizendo que ex-presidente já falou sobre isso no Jornal Nacional.

O debate é promovido pela Band, TV Cultura, UOL e Folha de S. Paulo com apoio de Google e YouTube.