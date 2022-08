Debate Band: Simone Tebet fala em ‘momentos truculentos’ e avalia seu desempenho

A senadora Simone Tebet (MDB) declarou que o primeiro debate com candidatos à Presidência realizado neste domingo, 28, na Band, foi uma “imensa vitória da democracia” apesar de “momentos truculentos” e de “manifestações misóginas”. Tebet, assim como a jornalista Vera Magalhães, foram desqualificadas ao vivo pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição.

Leia também PT se frustra com desempenho de Lula em debate e queria tom mais enfático; leia bastidor

“Como mulher e professora, estou realizada”, disse a candidata na saída do encontro. “É importante participar desse processo de amadurecimento da política, que coloca pela primeira vez a educação como prioridade nacional, além da participação da mulher na iniciativa privada e na vida pública, com homens e mulheres juntos, lado a lado, formando uma sociedade plural. Isso me alimenta, me dá mais energia para, nos próximos 35 dias, gastar a sola da botina e pedir votos para a população brasileira”, afirmou.

Pesquisa qualitativa realizado pelo Datafolha mostrou que a senadora foi a mais bem avaliada no debate Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Para colunistas e jornalistas do Estadão que acompanharam a transmissão e analisaram a atuação dos concorrentes, Simone Tebet foi quem mais se destacou, seguida pela candidata do União Brasil. “Quem chegasse de Marte teria a sensação de que a eleição está polarizada entre duas mulheres, Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil), que atraíram bem os holofotes”, escreveu Eliane Cantanhêde.

Pesquisa qualitativa realizada pelo Datafolha mostrou que a senadora foi a mais bem avaliada no debate; na outra ponta, o pior desempenho foi atribuído ao presidente Bolsonaro. O levantamento ouviu 64 eleitores indecisos ou que pretendem anular ou votar em branco nas eleições. Após assistirem ao debate em 3 salas virtuais distintas, eles foram questionados se mudaram de opinião sobre seu voto: 67% responderam que sim. Para 80% dos presentes, o debate foi muito importante na hora de definir o voto.