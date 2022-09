Debate ‘Estadão’/Eldorado: Conheça os candidatos à Presidência

Neste sábado, 24, a partir das 18h15, o Estadão e a Rádio Eldorado promovem em parceria com SBT, CNN, Veja, Terra e Nova Brasil FM debate entre candidatos à Presidência da República. Foram convidados, conforme exige a legislação, os sete candidatos cujos partidos possuem no mínimo cinco deputados federais: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe d’Avila (Novo) e Padre Kelmon (PTB). A mediação será do jornalista Carlos Nascimento.

Exceto Lula, todos os outros confirmaram presença. O debate será transmitido ao vivo nas plataformas digitais do Estadão e pela Rádio Eldorado.

Jair Bolsonaro (PL)

Concorrendo à reeleição, Jair Bolsonaro (PL) tem como principal ponto de seu plano de governo a defesa da liberdade econômica, religiosa e de expressão. Além disso, o atual presidente promete trabalhar para a geração de emprego e renda por meio de estímulos ao empreendedorismo. O candidato tem como vice o ex-ministro da Casa Civil e da Defesa general Walter Braga Netto (PL), que pode assumir o posto do atual vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos), candidato ao Senado no Rio Grande do Sul.

Jair Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar nas principais pesquisas eleitorais Foto: Diego Vara/REUTERS

Atualmente com 67 anos, já ocupou uma cadeira na Câmara dos Deputados por sete mandatos consecutivos, antes de chegar à Presidência na primeira eleição que disputou para o cargo. Bolsonaro, então filiado ao PSL (hoje, União Brasil), venceu o então candidato do PT, Fernando Haddad, no segundo turno de 2018.

Ciro Gomes (PDT)

Ex-ministro da Fazendo e da Integração Nacional, Ciro Gomes (PDT) participa da sua quarta eleição presidencial. O pedetista tem como principais pontos de seu plano de governo a reestruturação do sistema financeiro e fiscal do País. Entre suas propostas, está a taxação de grandes fortunas, a criação de empregos a partir de um plano emergencial e o financiamento, a prazos longos e juros baixos, das dívidas de todos no SPC e Serasa.

Ciro Gomes (PDT) concorre a sua quarta eleição presidencial Foto: EVARISTO SA/AFP

O ex-prefeito de Fortaleza e ex-governador do Ceará buscou, durante os últimos anos, se distanciar da figura de Lula, ao mesmo tempo que fazia ataques à gestão do presidente Jair Bolsonaro, posicionamentos que se acentuaram durante a campanha deste ano.

Ciro, aos 64 anos, tem como candidata a vice Ana Paula (PDT), então vice-prefeita de Salvador. O pedetista aparece em terceiro lugar nas pesquisas eleitorais.

Simone Tebet (MDB)

Senadora pelo Mato Grosso do Sul, Simone Tebet (MDB) disputa sua primeira eleição presidencial este ano, tendo a também senadora Mara Gabrilli (PSDB) como vice na chapa. Tebet tem como prioridade em seu plano de governo o combate a desigualdades a partir da geração de emprego. A candidata pretende investir em programas sociais de distribuição de renda e incentivo à capacitação profissional.

Simone Tebet (MDB) ganhou destaque nacional durante CPI da Pandemia Foto: Bruna Prado/AP

Deputada estadual no Mato Grosso do Sul e prefeita da cidade de Três Lagoas, Tebet ganhou destaque nacional em 2021, durante a CPI da Pandemia, onde criticou a atuação do governo durante a crise sanitária causada pela covid-19. Desde então, conquistou espaço no partido e foi alçada candidata pelo MDB.

Ela aparece em quarto lugar nos principais levantamentos e tem 5% das intenções de voto, segundo o Agregador de Pesquisas do Estadão.

Felipe d’Avila (Novo)

Em sua primeira empreitada na vida pública, o cientista político Felipe d’Avila é o candidato do partido Novo para as eleições deste ano. D’Avila defende pautas liberais, como a menor participação do Estado na economia e a imposição de metas para a melhora dos serviços públicos. O candidato também tem como objetivo inserir o País no mercado da economia verde e de carbono zero.

Luiz Felipe d'Avila concorre à Presidência pelo Novo Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO

Felipe d’Avila tem 59 anos e apresenta como vice o deputado federal Tiago Mitraud (Novo). Segundo o Agregador de Pesquisas do Estadão, a chapa, junto de outras candidaturas, tem 1% das intenções de voto.

Soraya Thronicke (União Brasil)

Com a candidatura anunciada no início de agosto, Soraya Thronicke (União Brasil) foi colocada na disputa à Presidência após desistência do presidente do partido, Luciano Bivar. Thronicke, de 49 anos, foi eleita ao seu primeiro cargo político em 2018, quando se elegeu senadora pelo Estado do Mato Grosso do Sul.

Principal proposta de Soraya Thronicke (União Brasil) é a implementação de um imposto único federal

A candidata tem como vice o economista Marcos Cintra, que também é o autor da principal proposta da chapa, o Imposto Único Federal (UIF). Além da unificação tributária, Thronicke defende uma revisão da política armamentista do atual governo e pautas liberais na economia.

A candidatura tem 1% das intenções de voto, junto dos demais candidatos, segundo o Agregador de Pesquisas do Estadão.

Padre Kelmon (PTB)

Originalmente candidato a vice na chapa do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB), Padre Kelmon Luís (PTB) foi alçado à cabeça de chapa depois de decisão do Superior Tribunal Eleitoral, que impugnou a candidatura de Jefferson. O ex-deputado foi condenado a sete anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em 2013. Aos 45 anos, padre Kelmon tem como vice o pastor Luiz Cláudio Gamonal.

Candidato do PTB à Presidência da República, Padre Kelmon comemora anúncio da candidatura Foto: Divulgação

Juntos, defendem as propostas de Jefferson, como a denúncia da “cristofobia” de partidos e movimentos de esquerda no País. Além disso, outras pautas incluem a redução da carga tributária e a privatização de serviços públicos não necessários. Junto de outros candidatos, tem 1% das intenções de voto no Agregador de Pesquisas do Estadão.