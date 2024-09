Os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo se reúnem na noite desta segunda-feira, 23, para o oitavo debate eleitoral desta campanha. O evento é promovido pelo Grupo Flow, responsável pelo Flow Podcast e Flow News, em parceria com o Grupo Nexo, da Faculdade de Direito da USP. Foram convidados para o debate Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (Novo), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

Após afirmar que não poderia participar do debate devido a conflitos de agenda, o atual prefeito Ricardo Nunes voltou atrás e confirmou na manhã desta segunda-feira, 23, que estará presente no evento. O candidato do PSOL havia criticado Nunes, o acusando de fugir do confronto. Dos sete debates realizados até agora, apenas um contou com a ausência de convidados: Nunes, Boulos e Datena não compareceram ao terceiro debate da campanha, promovido pela revista Veja. Todos os candidatos confirmam presença no evento do Flow.

Debate UOL/Rede TV - Ricardo Nunes, Guilherme Boulos, Pablo Marçal, Luiz Datena, Tabata Amaral e Marina Helena - Fotos: Taba Benedicto/Estadão Foto: Taba Benedicto/Estadão

PUBLICIDADE O debate desta noite estava inicialmente previsto para ocorrer na Faculdade de Direito da USP, mas estudantes convocaram uma manifestação contra a presença de Nunes e Marçal. Com isso, o evento teve seu local alterado duas vezes: primeiro para o Centro de Difusão Internacional da USP e, finalmente, para o Esporte Clube Sírio. Até o fim do primeiro turno, os candidatos deverão participar de 11 debates, o que representa um recorde na história das eleições municipais de São Paulo. Segundo o Grupo Flow, os participantes responderão a perguntas focadas em saúde, educação, segurança pública, acessibilidade, transporte e população em situação de rua. Em cada bloco, um tema será apresentado e dois candidatos serão sorteados: o primeiro terá dois minutos para responder à pergunta feita por especialistas e eleitores, enquanto o segundo terá um minuto e meio para comentar.

O formato do debate, que impede os candidatos de fazer perguntas diretas aos adversários, gerou reações diversas nos bastidores das campanhas. Enquanto alguns candidatos elogiaram o modelo, argumentando que ele garantirá o foco exclusivo nas propostas, outros criticaram, alegando que esse formato engessa a dinâmica do programa e limita as questões que poderão ser discutidas.

A limitação de confronto direto é uma novidade do debate do Flow, em uma campanha marcada pela constante revisão e alteração das regras dos debates a cada novo evento, especialmente após incidentes em edições anteriores. Após José Luiz Datena agredir Pablo Marçal com uma cadeira durante o debate da TV Cultura, por exemplo, o debate seguinte, na RedeTV! tomou precauções inusitadas, como fixar as cadeiras no chão do estúdio para evitar novas confusões.

Data: 23 de setembro

Chegada dos candidatos: 19h

Início do debate: 20h

Local: Esporte Clube Sírio