Debate na Band: candidatos à Prefeitura de São Paulo se reúnem para primeiro encontro na TV

O primeiro debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, organizado pela Band, começa às 22h30 desta quinta-feira, 8, com a participação dos cinco candidatos mais bem posicionados nas pesquisas eleitorais: Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB). O debate será o primeiro da corrida eleitoral da capital paulista, e a expectativa é que Nunes se torne vidraça dos adversários.

Ricardo Nunes, Guilherme Boulos, José Luiz Datena, Pablo Marçal e Tabata Amaral Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Candidata do Novo faz protesto em chegada à emissora

PUBLICIDADE Marina Helena, candidata do Novo, ficou de fora do debate, mesmo após a filiação do deputado federal Ricardo Salles (Novo), que se tornou o quinto parlamentar de seu partido na última sexta-feira, 2. A Band argumentou à Justiça que levou em consideração o tamanho da bancada no dia 20 de julho. Em resposta, a economista organizou um protesto com militantes do partido contra a decisão da emissora. “Hoje é uma chance de todos os candidatos levarem as suas propostas para a cidade. Por que não querem me escutar? Nós temos cinco parlamentares no Congresso Nacional, há candidatos aqui que não têm nenhum”, disse Marina Helena.

Boulos chegou à Band acompanhado de sua vice, a ex-prefeita Marta Suplicy (PT), e afirmou que seu foco será discutir propostas para a cidade. “Candidatos que vão baixar o nível, não contem comigo. Estou aqui para este debate com respeito e compromisso.”

Ao lado de Marta Suplicy, Boulos chega para debate na Band Foto: Daniel Teixeira/Estadao

O ex-coach Pablo Marçal deixou claro que seu alvo será Boulos e o atual prefeito. “Vou fazer perguntas para ver até onde eles vão tentar enrolar o povo. E para quem vou perguntar? Para quem diz que está querendo ganhar essa eleição: Boulos e Nunes. Eles vão tomar um atropelo aqui hoje.”

Pablo Marçal chega para debate na Band na noite desta quinta-feira Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Datena, estreante na eleição, também comentou suas expectativas, afirmando que espera um debate de “bom nível”. O apresentador, que busca se posicionar como uma terceira via na disputa municipal, criticou a polarização no país: “Essa polarização está destruindo o Brasil e quase provocou um golpe de Estado. Chega de Lula e Bolsonaro. Parece que os candidatos são Lula e Bolsonaro, mas, na verdade, são Boulos e Ricardo”, disse o apresentador, que está de férias da Band e afirmou ser “estranho” estar na emissora e não apresentar o seu programa.

Datena chega à Band para o debate desta quinta-feira em São Paulo Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Tabata Amaral, que chegou acompanhada de sua vice, Lúcia França (PSB), destacou a importância do debate como o momento mais crucial antes do início oficial da campanha. Ela enfatizou que muitos eleitores ainda não conhecem os candidatos ou não decidiram em quem votar. “A gente tem chão pela frente.”

Publicidade

Tabata Amaral chega à Band para o debate entre os candidatos em São Paulo Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Por fim, o prefeito Ricardo Nunes, último a chegar, ressaltou as conquistas de sua gestão e afirmou que espera um “debate de alto nível” para discutir a cidade. “Estou bastante tranquilo. Não há tema que eles comentem que eu não possa responder de forma objetiva e concreta, com base nas ações realizadas para a nossa cidade.”

Ricardo Nunes chega à Band para o debate entre os candidatos Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta aponta um cenário estável na corrida eleitoral paulistana, com Nunes e Boulos empatados tecnicamente com 23% e 22% de intenção de voto, respectivamente. Datena e Marçal têm 14% cada, e Tabata aparece em seguida, com 7%. A economista Marina Helena (Novo), que não participa do debate da Band, registrou 4%. João Pimenta, do PCO, marcou 2%, e Altino (PSTU), 1%. Os demais candidatos não pontuaram. Eleitores que dizem votar branco ou nulo somam 11%, e 3% dos entrevistados não responderam.

Como será o debate

A dinâmica será dividida em três blocos. No primeiro, cada candidato terá um minuto e meio para responder a uma pergunta escolhida pela produção do canal. Em seguida, haverá o primeiro confronto direto. Todos os candidatos poderão escolher um adversário para responder perguntas de até um minuto, com direito a réplica por mais um minuto. O candidato escolhido terá quatro minutos no total para a resposta e a tréplica.