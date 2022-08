Debate na Band lidera audiência na TV e bate recorde no YouTube

O debate da Band que reuniu pela primeira vez os candidatos à Presidência da República no domingo, 28, conquistou a liderança da audiência com 15,2 pontos de pico, alcançando 2,7 milhões de pessoas na Grande São Paulo. O evento, organizado pela emissora em conjunto com a TV Cultura, o portal UOL e o jornal Folha de S.Paulo, teve 13,7 pontos de média e share de 21,6%, o que a colocou na liderança na faixa das 21h04 às 23h50.

Leia também Lula e Bolsonaro mostram ‘país velho e rancoroso’ em debate, diz Ciro Gomes

Foi o primeiro debate entre presidenciáveis da campanha e reuniu os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe d’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil).

O debate se tornou o evento jornalístico ao vivo com maior número de visualizações no YouTube no Brasil e atraiu 1,5 milhão de usuários simultâneos no canal da Band na plataforma. O número é o triplo do registrado no encontro entre os presidenciáveis em 2018, quando foram contabilizados 470 mil visitantes simultâneos.

A transmissão completa do debate atingiu mais de 9,6 milhões de visualizações até a tarde desta segunda-feira. O encontro entre os presidenciáveis também ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter.

Durante o debate, Bolsonaro entrou na mira dos concorrentes na disputa pelo Palácio do Planalto em razão de ataques às mulheres, da condução da pandemia da covid-19 e da deterioração da economia brasileira. Em outra frente, a artilharia dos candidatos se voltou também Lula no quesito corrupção. O petista se esquivou do tema e tergiversou nas respostas.