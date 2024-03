Por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, generais das Forças Armadas e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estão proibidos de comparecer a cerimônias, festas ou homenagens no Ministério da Defesa, na Marinha, na Aeronáutica, no Exército e nas Polícias Militares. A restrição determinada pelo ministro no inquérito das milícias digitais é inédita.

Além de Bolsonaro, a medida atinge 21 suspeitos de participação em tentativa de golpe contra o resultado das eleições de 2022. Entre eles, estão os ex-ministros da Defesa Walter Braga Netto e Paulo Sérgio de Oliveira, o ex-chefe do Comando de Operações Terrestres Estevam Theophilo e o ex-chefe do Comando de Operações Especiais Mário Fernandes.

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e um dos cotados para herdar o espólio do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2026 Foto: Werther Santana/Estadão

Para o colunista Marcelo Godoy, a decisão que faz com que Bolsonaro e os generais não possam pisar nos quartéis, nem mesmo no Dia do Soldado, serve de alerta para Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo e um dos cotados para herdar o capital político do inelegível ex-presidente em 2026.