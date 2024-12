Delegado que investigou caso Marielle assume Inteligência da PF

Almada liderou as investigações que identificaram obstruções nas apurações sobre os assassinatos da ex-vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ainda antes de a PF entrar no caso, e apontou a existência de uma organização criminosa envolvida nas mortes.

Como chefe da PF no Rio de Janeiro, Almada foi responsável, em 2022, por negociar delações premiadas dos assassinos confessos Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, revelando os supostos mandantes do crime. A atuação do delegado no caso influenciou a escolha para assumir a Diretoria de Inteligência da PF.