Os suspeitos foram imobilizados e ficaram deitados no canteiro central de uma avenida até a chegada do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) da Polícia Civil de São Paulo. No vídeo, Palumbo mostra o aparelho furtado e afirma: “A gente prende, no outro dia tá solto”.

O parlamentar também citou o caso de um policial militar que foi assassinado nesta terça-feira, 6, por um ladrão de aparelhos telefônicos. “Morreu por causa de um celular. E tem gente que acha que esses caras não têm que ir prá cadeia, então tá difícil trabalhar, viu?”, disse o deputado.

Ao Estadão, Palumbo afirmou que estava indo ao seu escritório político quando se deparou com os menores em fuga, sendo perseguidos por uma vítima que havia tido o aparelho celular furtado. O parlamentar disse que entrou na contramão e efetuou a apreensão junto ao seu assessor, que estava armado.