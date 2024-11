Notícia

Delegados da PF criticam governo Lula por cortes no orçamento e alertam sobre desmonte da corporação A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal divulga carta com críticas ao governo federal, incluindo ressalvas à PEC da Segurança Pública, ao apontar a falta de diálogo com as forças de segurança em sua elaboração e o desalinhamento com as reais necessidades da segurança pública no País