Deltan faz piada de ‘tiozão’ e responde: ‘É de qual igreja?’ Saiba sobre ex-procurador da Lava Jato

Recém-filiado ao Novo, o deputado federal cassado Deltan Dallagnol se define como um político conservador de direita e cristão, e diz que seu novo partido “não desiste e vai mudar o Brasil”.

Ele também falou que é um contador de piadas de “tiozão”. Tudo isso foi dito ao Joga na Busca deste domingo, 8. O quadro do Estadão leva aos políticos as perguntas mais feitas sobre eles na internet.

Os vídeos são publicados aos finais de semanas; um no sábado e o outro no domingo. Neste sábado, o quadro contou com a participação do presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, deputado Arthur Maia (União-BA).

Os últimos anos foram intensos para Deltan. Depois de abandonar a magistratura, onde exerceu função como procurador da Operação Lava Jato, ele ingressou na política neste ano como deputado federal e foi cassado em pouco menos de seis meses, em maio, por decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A decisão foi baseada na Lei da Ficha Limpa, que proíbe magistrados e membros do Ministério Público de se candidatarem caso tenham pedido de exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processos administrativos disciplinares (PADs).

Continua após a publicidade

Depois disso, o deputado cassado trocou o Podemos pelo Novo. Ele assumiu o cargo de embaixador do partido, com o objetivo de formar novas lideranças. Ele não planeja disputar um novo mandato neste momento. Para exercer a função dentro do partido, ele receberá R$ 41 mil mensais.

Abaixo leia a entrevista:

Deltan Dallagnol é casado?

Sou marido apaixonado e pai de três filhos, com muito orgulho.

Deltan Dallagnol é de qual igreja?

Sou da Igreja Batista do Bacacheri. Sou um cristão.

Deltan Dallagnol é de qual partido?

Continua após a publicidade

Novo. O partido que não desiste e que vai mudar o Brasil junto com a sua ajuda.

Deltan Dallagnol é aposentado?

Não.

Deltan Dallagnol é de esquerda ou de direita?

De direita, conservador.

Uma curiosidade sobre o sr.?

A minha equipe vive rindo de mim porque falam que fico fazendo piada de tiozão. Qualquer hora conto uma para vocês.

Continua após a publicidade

O sr. poderia contar uma piada de tiozão?

A piada de tiozão é por que o bombeiro não anda? Porque o bombeiro socorre (só corre).