Delúbio distribui livro no Foro de SP em que tenta reescrever história ao chamar mensalão de ‘farsa’

BRASÍLIA – Um livro sobre o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares foi distribuído para os visitantes do Foro de São Paulo, que começou nesta quinta-feira, 29, em Brasília. A obra Delúbio Soares, Um Réu Sem Crime conta, em menos de 50 páginas, o que autor chama de vitórias. O petista foi alvo do mensalão e da Operação Lava Jato. Na obra, ele tenta reescrever a história ao afirmar que o esquema de corrupção pelo qual foi condenado tratou-se de uma “farsa”.

O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o ex-tesoureiro do PT por corrupção ativa, em 2012. Em 2016, a Corte concedeu o perdão da pena em razão de um indulto natalino editado no fim do ano anterior pela presidente cassada Dilma Rousseff (PT). Em maio deste ano, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou uma condenação na Lava Jato.

O ministro Ribeiro Dantas, do STJ, concluiu que a 13.ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar as acusações contra Delúbio e mandou o caso para a Justiça Eleitoral. A força-tarefa da Lava Jato acusou o ex-tesoureiro do PT de orientar o empresário Natalino Bertin, dono do frigorífico Bertin, a lavar R$ 12 milhões obtidos pelo pecuarista José Carlos Bumlai junto ao banco Schahin em 2004.

O dinheiro teria sido usado, segundo a denúncia, para financiar campanhas eleitorais de políticos do PT e do PDT. Delúbio passou dois anos preso pelo caso.

Na obra, o texto relata, em terceira pessoa, que Delúbio foi “vítima” de um “movimento orquestrado de retomada do poder no Brasil pelo grupo conservador ultraliberal”. Segundo o livro, Delúbio foi “perseguido e condenado sem uma única prova”. O mensalão, que abalou o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006) teria sido uma “farsa”.

“Delúbio Soares, que tanto fez pelo País, que ajudou Lula e Dilma a cuidarem do povo brasileiro, hoje é um companheiro livre”, diz um trecho. Não está claro quem escreveu o livro. Desde que a obra foi anunciada, em maio, Delúbio circula pelo País distribuindo o trabalho.

O ex-tesoureiro petista, casado com Mônica Valente, secretária-executiva do Foro de São Paulo, participa da reunião nesta quinta. O evento reúne lideranças partidárias de esquerda e movimentos sociais da América Latina e do Caribe.

Vendas de produtos

Para quem quiser gastar, há tendas vendendo produtos no Foro de São Paulo. Há livros comercializados em diferentes preços, bonecos do presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, por R$ 30; e camisas de diferentes personalidades – entre elas, Che Guevara, Malcolm X e Frida Kahlo – do tamanho infantil ao grande, todas por R$ 40.

O Partido da Causa Operária (PCO) também montou um espaço em que comercializa pôsteres contra o embargo americano a Cuba, em defesa de José Rainha, principal liderança da Frente Nacional de Lutas (FNL), preso em março e solto em junho deste ano por determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu, nesta quinta-feira, 29, para que visitassem a página do PCO após o partido publicar um texto que diz que o julgamento de Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) “é totalmente político”.