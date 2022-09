‘Democracia, sim; golpe, não. Pão na mesa, sim; fome, não’, diz arcebispo de Aparecida

APARECIDA (SP) - O arcebispo de Aparecida, dom Orlando Brandes, defendeu a democracia e usou o termo ‘golpe, não’ em fala nesta quarta-feira, 7, ao conduzir a tradicional missa da romaria do grupo Grito dos Excluídos. O sacerdote falou sobre a importância do voto e pediu aos fieis que não deixem de “exercer o poder do povo”.

“Por amor à pátria, vamos exercer o poder do povo que é votar”, disse Dom Orlando. Ao fim da celebração, um dos integrantes da romaria também leu uma mensagem final do grupo católico, uma oração na qual pediu à padroeira do santuário, Nossa Senhora de Aparecida, por “uma verdadeira democracia e vida digna e plena.”

Grupo da romaria participou da missa das 9h desta quarta, 7 nde setembro, presidida pelo arcebispo Dom Orlando Brandes. Foto: Caroline Tirelli/especial para o Estadão

“Cremos na terra sem males, na qual a vida estará em primeiro lugar […] Mãe, cheia de graça, sustenta-nos na luta por uma independência completa, uma verdadeira democracia e vida digna e plena”, dizia o trecho lido pelo romeiro.

Esta foi a 28ª edição da Romaria do Grito dos Excluídos, que acontece tradicionalmente no dia da independência do Brasil. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi convidado a participar da celebração mas, como mostrou o Estadão, aliados de Lula na campanha de 2022 ao Planalto têm optado por não comparecer a atos do grupo devido ao temor de comparação com atos religiosos do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).

