Deputada do Psol cobra explicações da Câmara sobre viagem de Eduardo Bolsonaro ao Catar

BRASÍLIA - A presidência da Câmara terá que dar explicações sobre a viagem do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ao Catar. A deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP) apresentou requerimento de informações para que o presidente da Casa, deputado Arthur Lira (PP-AL), esclareça se o filho do presidente Jair Bolsonaro cumpriu o regimento e informou previamente sobre a viagem ao País sede da Copa do Mundo.

“Conforme preceitua o art. 228 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o deputado que se afastar do território nacional deve dar prévia ciência à Câmara, por intermédio da Presidência, indicando a natureza do afastamento e sua duração estimada”, justifica a parlamentar. Ela também pede que a Casa informe se a viagem foi em caráter oficial ou não e qual sua duração.

A deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) cobra explicações da Câmara sobre a viagem do deputado Eduardo Bolsonaro ao Catar. Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados

Eduardo Bolsonaro foi visto na plateia do jogo entre Brasil e Suíça na última segunda-feira, 28. Ele apareceu tirando fotos ao lado de um boneco. Procurada, a presidência da Câmara informou que o deputado realizou viagem de caráter particular e teria avisado a direção da Casa.

Criticado por viajar para ver jogo da Copa enquanto aliados de Bolsonaro estão pegando chuva na porta de quartéis do Exército, Eduardo Bolsonaro divulgou em rede social um vídeo mostrando pen drives e alegando que estaria no Catar para falar da situação do Brasil.

Eduardo Bolsonaro direto do Qatar! pic.twitter.com/i9JdKVQP6i — RT da FlaTT (@RTdaFlaTT) November 29, 2022

Ele disse que levou vídeos em inglês e que no Catar não se fala só de futebol e Copa. Eduardo Bolsonaro afirmou ainda que a Fifa é uma entidade que reúne mais países do que a Organização das Nações Unidas.