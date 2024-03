Carla Zambelli se afasta temporariamente da Câmara ‘por questões de saúde’

No ano passado, a deputada precisou ser hospitalizada em duas ocasiões. Em maio, Zambelli ficou afastada do trabalho na Câmara por 30 dias em decorrência de uma “agudização do quadro de fibromialgia, relacionada a Burnout”, doenças que exigem tratamento ambulatorial e afastamento das funções. A parlamentar se recuperava de uma infecção por covid-19.

Meses depois, em agosto, a deputada voltou a ser internada para tratar uma crise de diverticulite – uma inflamação no intestino. “O Hospital DF Star informa que a deputada federal Carla Zambelli foi admitida neste hospital no dia 15 de agosto com quadro de diverticulite aguda. No momento encontra-se internada para tratamento clínico e antibioticoterapia endovenosa, sem previsão de alta hospitalar”, informou o hospital à época.