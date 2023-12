Deputadas convocam ministra para explicar definição de mulher

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, foi convocada para comparecer na sessão da Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados desta quarta-feira, 13. Ela terá que dar explicações sobre a definição de “mulher” adotada pela Pasta.

Assinado pela parlamentar Julia Zanatta (PL-SC), a justificativa do requerimento pede que o Ministério das Mulheres explique porque “tem recebido e fomentado políticas públicas para sujeitos do sexo masculino”. No texto, a deputada critica o que considera uma “reivindicação do sexo masculino a espaços e lutas das mulheres”

cida gonçalves Foto: Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina

“A definição dos sujeitos das políticas públicas é primordial para toda e qualquer atuação governamental. Nos solidarizamos e compreendemos a indignação dos brasileiros, perante a adoção da ideia de que sujeitos do sexo masculino reivindiquem espaços e lutas das mulheres, bem como se autodeclarem mulheres por meio da ideia de que o gênero definiria o que as mulheres são”, afirma a justificativa.

As deputadas ainda consideram “desumanizante” e “misógino” o uso de termos como “pessoas que menstruam” para designar mulheres. A expressão foi usada em portaria sobre distribuição de absorventes no Sistema Único de Saúde (SUS) assinada pela ministra. No requerimento, Zanatta considera “ofensiva e limitante” a definição de mulheres “por partes de nossos corpos (vulva, útero, vagina) ou por funções biológicas (gestar, amamentar, menstruar, parir)”.

Cida Gonçalves também falará à Comissão sobre o lançamento do Programa Brasil sem Misoginia; além de futuros programas e projetos do Ministério. O requerimento neste caso foi feito pela deputada federal Ana Pimentel (PT-MG)