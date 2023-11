Deputadas defendem projeto de lei por água gratuita em eventos após morte de fã de Taylor Swift

As deputadas Tabata Amaral (PSB-SP) e Ana Pimentel (PT-MG) anunciaram em suas redes sociais neste sábado, 18, que devem apresentar projeto de lei para obrigar produtoras a disponibilizarem água aos espectadores de grandes eventos. A manifestação ocorre um dia após a jovem Ana Clara Benevides, de 23 anos, ter uma parada cardiorrespiratória e morrer durante um show da cantora Taylor Swift no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro.

Movimentação na fila dos fãs para o 2º dia de show da cantora Taylor Swift. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

“Seguindo sugestões e como forma de homenagem, redigi o projeto de lei Ana Benevides para que seja obrigatória a disponibilização de água em eventos e estabelecimentos comerciais”, disse Tabata. Já Ana Pimentel disse que deve levar o assunto para ser discutido em audiência pública da Comissão de Saúde da Câmara Federal.

Nas redes, fãs comentaram sobre o calor no Estádio do Engenhão, onde a sensação térmica chegou a 60º C. A produtora Tickets for Fun (T4F), responsável pelo evento, foi criticada por proibir que os fãs entrassem com suas próprias garrafas d’água. Eles tinham a opção de beber ou líquido ou descartá-lo. Dentro do estádio, copos ou saquinhos de 315ml de água eram vendidos a R$ 8 cada, mas a demanda era tão alta que alguns ambulantes passavam sem o produto.

Depois da morte de Ana Benevides, outros fãs criaram uma petição online para pedir a criação de um projeto de lei que torne obrigatória a distribuição gratuita de água em eventos. Assim como nas propostas das deputadas, o projeto foi batizado com o nome da fã.

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, editou uma regra que permite a entrada de garrafas de água para uso pessoal em shows, em todo o território nacional, a partir deste sábado, 18. A prefeitura do Rio exigiu um reforço no número de ambulâncias e equipes de atendimento, além da entrada antecipada do público. A cantora volta a se apresentar na cidade neste sábado e domingo.

Em nota, a produtora T4F disse que forneceria água gratuita nas filas e em acessos ao estádio para as próximas apresentações. Falou ainda que reforçou a estrutura para atendimento médico e que permitirá a entrada com alimentos industrializados lacrados e água em copos lacrados ou garrafas plásticas flexíveis.