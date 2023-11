Deputado da Alesp vítima de sequestro relâmpago relata na tribuna ‘horas de tortura’

A sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) na última terça-feira, 21, teve um pronunciamento diferente do habitual. O deputado estadual Vitor Alexandre Rodrigues, o Vitão do Cachorrão (Republicanos), usou o espaço de fala para agradecer pelo que chamou de “livramento”. O parlamentar se referia ao sequestro relâmpago que afirma ter sofrido no último domingo, 19, no município de Sorocaba (SP).

Por meio de nota oficial, publicada terça-feira, 21, o parlamentar contou que estava a caminho de um evento político, quando foi abordado por oito homens armados com metralhadoras. Os criminosos, segundo o deputado, trajavam uniformes semelhantes aos da Polícia Civil e usavam “toucas ninjas”.

O deputado Vitão do Cachorrão (Republicanos) afirma ter sido vítima de sequestro relâmpago domingo, 19. Foto: Rodrigo Costa/Alesp

Segundo Rodrigues, ele teria sido levado para a sua chácara, que fica próxima do local onde foi abordado, e mantido por cerca de duas horas em poder dos criminosos. Ele conta que foi ameaçado de morte e que sofreu tortura e violência psicológica.

Junto ao deputado, estavam sua esposa, a filha mais velha e o genro do parlamentar, que também teriam sofrido as ameaças. Os criminosos teriam afirmado ter o endereço da mãe do parlamentar, uma senhora de 80 anos, e também ameaçaram matá-la. De acordo com Rodrigues, eles exigiram a quantia de R$ 1 milhão para libertar as vítimas.

No entanto, os criminosos saíram sem levar o dinheiro. “Eu daria tudo pela minha família, mas não tinha como. Após tudo isso, viram que eu não poderia ajudar, nos amarraram e foram embora”, contou o parlamentar. Depois disso, ele relata que conseguiu escapar e alertou as autoridades.

O deputado estreou no cargo em 2023. Antes, foi vereador em Sorocaba, seu município de origem, no primeiro mandato pelo PMDB e, no segundo, pelo Republicanos. A alcunha pela qual é conhecido vem da antiga profissão, como vendedor de cachorro-quentes em sua cidade.

Além de agradecer a Deus por salvar sua vida e a de sua família, o parlamentar também externou gratidão às forças de segurança que o atenderam depois do ocorrido.