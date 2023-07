Deputado apresentará ação contra publicidade do governo do DF que relaciona cabelo afro a queimadas

BRASÍLIA – O deputado distrital Fábio Felix (PSOL-DF) vai apresentar uma ação no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra o governo do Distrito Federal (GDF), comandado por Ibaneis Rocha (MDB), após uma publicidade oficial relacionar um cabelo blackpower com queimadas. O anúncio começou a ser divulgado nesta quarta-feira, 12, e ilustra a metade do penteado de um homem negro sendo formada por galhos incinerados.

Publicidade do Governo do DF circulou em jornais locais nesta quarta, 7 Foto: Reprodução/ComunicaçãoGDF

O deputado considerou que a campanha do governo do DF é “absurda e criminosa” e informou que vai buscar providências de outros órgãos além do Ministério Público. “Racismo é intolerável, ainda mais quando praticado pelo Estado, basta!”, afirmou o parlamentar nas redes sociais.

Companheiro de bancada de Félix, o deputado distrital Max Maciel (PSOL-DF) disse ao Estadão que a propaganda reforça que o racismo está presente nas instituições governamentais do DF. “O racismo institucional não pode fazer parte da prática de uma comunicação oficial de governo. Precisamos de pessoas mais sensíveis com essa temática dentro de órgãos do GDF e das agências de publicidade que são contratadas para essas campanhas”, afirmou.

O Estadão procurou o governo do Distrito Federal, mas ainda não obteve retorno até a publicação deste texto.