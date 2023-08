Deputado do União quer inclusão de Lula no inquérito sobre a venda de joias de Bolsonaro

O deputado Rodrigo Valadares (União-SE) solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a inclusão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no inquérito sobre a venda de presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em viagens oficiais. Em ofício, o parlamentar cita um relógio da marca Piaget, avaliado em R$ 80 mil, recebido por Lula na França, em 2005, e que não está entre os presentes oficiais informados ao Tribunal de Contas da União (TCU).

Relógio Piaget foi usado por Lula em março de 2022 Foto: RicardoStuckert/PR

Em julho deste ano, Lula disse, durante a live semanal “Conversa com o Presidente”, produzida pela EBC (Empresa Brasil de Comunicação), que o relógio foi um presente do ex-presidente da França Jacques Chirac. O Piaget não consta em lista do TCU com a descrição de 568 presentes que o petista recebeu entre os anos de 2003 e 2010, segundo o órgão.

“Hoje, estou com um relógio de pulso chique. Ganhei, em 2005, do Chirac, no ano de aniversário de comemoração do Brasil. A França fez uma homenagem ao Brasil. Os nossos fuzileiros navais foram desfilar na França. De repente, o Chirac me deu esse relógio. Você sabe que esse relógio ficou perdido por 25 anos?”, disse o presidente.

No março do ano passado, o Partido dos Trabalhadores publicou uma foto em que Lula aparece com o relógio no pulso na comemoração dos 100 anos do Partido Comunista do Brasil (PCdoB). A foto foi apagada do perfil da sigla, após políticos opositores ironizarem o uso do acessório importado. A imagem ainda está disponível nas redes sociais da presidente do partido, Gleisi Hoffmann.

No requerimento, Valadares afirma que o fato de o presidente não ter informado ao TCU que ganhou o relógio da marca Piaget de Jacques Chirac faz com que o caso seja semelhante ao de Bolsonaro, o que justificaria a inclusão de Lula nas investigações.

O inquérito de Bolsonaro é sobre a venda ilegal de um relógio Rolex, presente do governo da Arábia Saudita, para enriquecimento ilícito. As tratativas para comercialização de joias e objetos de luxo por auxiliares do ex-presidente só foi interrompida após o Estadão revelar sobre a tentativa de entrada ilegal no Brasil de presentes recebidos em compromissos oficiais da Presidência.

“Nós devemos ter no nosso País uma isonomia, um julgamento justo que não olhe lado partidário nem ideologia política. Se existir problemas nas joias do Bolsonaro, deve ser investigado também se existe problemas que o Lula recebeu”, disse o parlamentar do União Brasil.

O Estadão procurou o Palácio do Planalto para comentar sobre o pedido do parlamentar, mas não obteve retorno até o momento.

TCU mudou normas sobre presentes

Em entrevista exclusiva ao Estadão na última sexta, 18, o ex-presidente Bolsonaro citou que Lula também “sofria” com as normas que definem os itens que podem ficar em posse do chefe do Executivo e os que devem ser inseridos no acervo da Presidência.

Na época em que Lula recebeu o presente de Chirac, em 2005, estava em vigor um decreto do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), publicado em 2002, que estabelecia que todos os bens recebidos em “cerimônias de trocas de presentes” seriam do acervo público, enquanto os demais poderiam ser incorporados como patrimônio privado do chefe do Executivo.

Em 2016, o TCU modificou a legislação com base no “princípio de moralidade”, obrigando Lula a devolver 568 presentes recebidos nos dois primeiros mandatos como presidente. Dos bens, oito não foram devolvidos e tinham um valor estimado em R$ 11 mil. Segundo o órgão, o petista ressarciu a quantia à União.

Na época, o Tribunal decidiu que os presentes recebidos em agendas e viagens oficiais devem ser incorporados ao patrimônio da União. Há exceções para os “itens de natureza personalíssima”. Como exemplo, o TCU citou “medalhas personalizadas, bonés, camisetas, gravata, chinelo e perfumes”. Para que um presidente possa ficar com o material, é preciso que seja algo pessoal e também que tenha um valor baixo.

A lei atual obriga o chefe de Estado que recebe um presente que não se enquadra aos parâmetros a declarar o item para a Diretoria de Documentação Histórica da Presidência da República, que fica encarregada de determinar o destino do item.

Para a especialista em Direito Tributário da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Bianca Xavier, a mudança na legislação diferencia os casos de Lula e Bolsonaro. “O presidente tem que seguir a conduta prevista na época. Se depois agravou, se depois mudou, o que vale é deste momento para frente. Nós temos dois presidentes que fizeram coisas parecidas, mas os ordenamentos jurídicos são diferentes”, disse.