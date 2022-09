Deputado Hercílio Diniz recebe alta de UTI após queda de helicóptero em MG

O deputado federal e candidato à reeleição Hercílio Coelho Diniz (MDB-MG) recebeu alta da UTI nesta quinta-feira, 22, e compartilhou um vídeo nas redes sociais agradecendo o apoio. Ele sofreu um acidente de helicóptero, na última quarta-feira, durante pouso no município de Engenheiro Caldas, em Minas Gerais. Havia ainda outros três tripulantes na aeronave; todos sobreviveram.

“Estamos passando aqui para poder gravar essa mensagem de agradecimento pelo apoio recebido na data de ontem, quando sofremos o acidente. Felizmente fomos bem atendidos, tivemos uma assistência médica excelente e agora estamos aqui em recuperação. Gostaria de agradecer as mensagens e as orações, agradecer a cada um de vocês”, disse o parlamentar, em vídeo divulgado nas redes sociais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave perdeu o controle e caiu sobre a rede elétrica. Com a queda, houve o rompimento dos cabos e um princípio de incêndio se propagou para a vegetação adjacente, mas logo foi controlado. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento do acidente.

Momento exato da queda do helicóptero do Dep. Federal Hercílio Diniz, em Minas Gerais. Antes de cair, a aeronave bateu em cabos de alta tensão.



O acidente foi em Engenheiro Caldas, há 60km de onde caiu o avião da Marília Mendonça, pelo mesmo motivo: fios de energia. pic.twitter.com/73no5mxMbV — Marcos Guimarães (@marcoshgs) September 21, 2022

O helicóptero transportava mais três pessoas: o vice-prefeito de Governador Valadares, David Barroso, o piloto Fabiano Rufino, e o locutor Luciano Viana. Barroso fraturou costelas, teve pneumotórax (colapso pulmonar) e uma contusão pulmonar. Ele foi tratado, mas segue internado na UTI com quadro estável. Rufino continua em acompanhamento no hospital e deve receber alta em breve. Já o locutor Luciano foi liberado para casa ainda na quarta-feira. As atualizações do quadro de saúde das vítimas estão sendo divulgadas nos perfis oficiais.