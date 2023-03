Deputado Nikolas Ferreira e ex-BBB Ana Paula Renault discutem sobre transfobia em voo; veja vídeo

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) protagonizou uma acalorada discussão com a ex-BBB Ana Paula Renault durante um voo na manhã desta sexta-feira, 10. O vídeo, que está entre os assuntos mais comentados do Twitter, foi gravado por Ana Paula.

O motivo da discussão foi o discurso que Ferreira fez na Câmara dos Deputados no Dia Internacional da Mulher, quarta-feira, 8. Ele vestiu uma peruca loira e fez comentários considerados transfóbicos, apresentando-se como “deputada Nikole”. Há três queixas-crime no Supremo, sob relatoria do ministro André Mendonça, contra o parlamentar.

“Você sabe que poderia ter sido preso, né? Pelo crime de transfobia”, afirma Ana Paula no começo do vídeo. Eles trocam acusações e Ferreira a chama de “mentirosa”. “Foi minha opinião e eu tenho direito de falar”, disse o deputado.

A ex-BBB afirma que a discussão aconteceu no final do voo. Ela já teria conversado com o parlamentar no começo da viagem, mas retomou o assunto tomando a iniciativa de gravar a conversa. Ferreira aparenta também filmar a discussão, mas divulgou o mesmo vídeo que Ana Paula, com algumas edições.

Antes mesmo da discussão, Ana Paula já havia compartilhado nas suas redes sociais um abaixo assinado pela cassação do deputado. Ela se queixa de que, no avião, a maior parte dos passageiros ficou ao lado de Nikolas Ferreira. “Para ele, isso é uma brincadeira. Desrespeitar mulheres... para ele é um projeto”, falou Ana Paula ainda no desembarque o aeroporto.

Nikolas Ferreira foi o deputado federal mais votado do País nas eleições passadas, com 1,5 milhão de votos. Especialistas ouvidos pelos Estadão afirmam que o discurso dele na Câmara dos Deputados infringiu a Lei 7.716/1989, que dispõe sobre crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Há dois anos, a mesma legislação vale para casos de homofobia e transfobia após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

A assessoria do deputado informa que ele “se defendeu dos ataques da ex-BBB. Suas falácias (de Ana Paula Renault) foram derrubadas pelos seus próprios vídeos”. A reportagem também entrou em contato com Ana Paula, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.