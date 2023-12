Deputados bolsonaristas querem que comissão externa visite presos por atos golpistas de 8 de janeiro

O deputado federal Felipe Barros (PL-PR) protocolou na quinta-feira, 30, um requerimento para a criação de uma comissão externa na Câmara dos Deputados, com o objetivo de verificar as condições dos suspeitos que foram presos por envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Os detidos foram encaminhados para o Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

No pedido, o parlamentar cita como justificativa para instauração da comissão a morte de Cleriston Pereira da Cunha, de 46 anos, que estava preso na penitenciária desde janeiro por suspeita de participar dos ataques às sedes dos Três Poderes. Cunha morreu no dia 20 de novembro após sofrer um mal súbito enquanto tomava banho de sol na prisão. Barros destacou ainda que recebeu diversas denúncias relacionadas a supostas violações dos direitos humanos contra os presos.

Deputados alegam denúncias relacionadas a supostas violações dos direitos humanos contra os presos na invasão do Congresso Nacional, em 8 de janeiro. Foto: Reprodução

Outro requerimento já tinha sido apresentado pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), no último dia 21, à Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. Ele e outros oito deputados pedem a realização de uma visita técnica, em regime de urgência, para apurar as condições de saúde física e psicológica dos presos. No novo requerimento, também assinado por Nikolas, a comissão acompanharia os presos a longo prazo.

No último domingo, 26, centenas de bolsonaristas se reuniram na Avenida Paulista, em protesto em reação à morte de Cleriston. O ato foi convocado pelo pastor Silas Malafaia e pelo senador Magno Malta (PL-ES).

Além dos parlamentares, assinaram o pedido os deputados André Fernandes (PL-CE), Mauricio Marcon (Podemos-RS), Rodrigo Valadares (União-SE), Alexandre Ramagem (PL-RJ) e Evair de Melo (PP-ES).