Deputados paulistas seguram processos e não enviam para MP investigar contratos irregulares

De 193 contratos com irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) ao longo dos anos de 2021 a 2023, apenas 19 foram enviados pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) ao Ministério Público ou à Procuradoria-Geral do Estado (PGE) para abertura de investigação. Os processos são referentes aos contratos e aditivos firmados entre o Governo de São Paulo e seus órgãos com entidades, associações, fundações e empresas nos últimos 15 anos. De acordo com levantamento do Estadão, apenas os processos que chegaram este ano à Alesp somam R$ 2,7 bilhões em possíveis irregularidades.

Secretárias, órgãos e entidades ouvidas pela reportagem negaram irregularidades contratuais e informaram que cumprem determinações do TCE para evitar problemas em licitações, enquanto presidente da comissão na Alesp que tem a missão de avalizar as decisões promete medidas para acelerar tramitação (leia mais abaixo).

Por lei, depois de o Tribunal de Contas julgar um contrato irregular, as informações devem ser enviadas à Comissão de Finanças da Alesp, que deve analisar e deliberar sobre o que a Corte decidiu em até 30 dias, por meio de parecer. Caso concorde com o TCE, o caso é enviado ao MP e à PGE para investigação sobre possível dano ao erário.

Depois de julgar irregulares, TCE envia processos à Alesp, que decide se envia para o Ministério Público Foto: FELIPE RAU/ESTADÃO

No entanto, de acordo com levantamento do Estadão, a maioria dos processos “estaciona” na comissão. Entre as ações de 2023, 78 ainda não possuem sequer um parecer, concordando ou não com o envio ao MP. Os casos já extrapolam o prazo regimental.

Com a demora, algumas ações que chegam ao Ministério Público podem estar prescritas, caso haja algum crime praticado por meio dos contratos. Já para ressarcimento ao erário com base na lei de improbidade administrativa, desde que o dolo seja comprovado, não há prescrição, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), na repercussão geral 897.

Atual presidente da Comissão de Finanças, o deputado Gilmaci Santos (Republicanos) admite o problema. Questionado pelo Estadão, ele afirmou que conversará com o presidente da Casa, André do Prado (PL), para viabilizar uma medida para agilizar os pareceres.

“Observei isso há algum tempo e propus agilidade para pautar mais processos. Temos uma certa dificuldade. Recentemente pautei 10 processos e vieram pedidos de vista. Temos que tirar da frente. É algo que me incomoda”, afirmou o parlamentar.

Presidente da Comissão de Finanças, Gilmaci Santos, disse se incomodar com tramite moroso na Alesp Foto: Rodrigo Costa | Alesp

Investigação sobre contrato de R$ 270 milhões da saúde aguarda deliberação

Os processos que chegaram este ano à Alesp envolvem problemas em licitação, falta de prestação de contas, aditivos irregulares ou pagamentos acima dos valores de mercado.

Um dos principais casos que chegou à Alesp neste ano envolve contrato de R$ 270 milhões celebrado de maneira irregular, de acordo com TCE, na área da Saúde. Segundo entendimento do órgão, o governo paulista não deveria firmar convênio com entidades para administração hospitalar, como ocorreu com a Sociedade Beneficente São Camilo, que faz a gestão do Hospital Estadual do Vale do Paraíba, em Taubaté. Para o TCE, o termo de convênio não é o instrumento jurídico adequado para parceria entre a Administração e entidade privada sem fins lucrativos, quando o seu objeto consiste na absorção, pela entidade, de atividade anteriormente desempenhada pelo Poder Público, suas instalações e mão-de-obra, em verdadeira gestão da unidade hospitalar.

“Diante das características indicadas nos autos, entretanto, verifico que a escolha de entidade parceira deveria ter sido submetida a uma prévia seleção pública, pois a celebração do ajuste com natureza de termo de convênio foi equivocada diante do objeto em questão. Perfilo as conclusões externadas pelo Ministério Público de Contas no sentido de que o cerne da parceria tratou da transferência da gestão integral do Hospital Regional Vale do Paraíba e dos correspondentes equipamentos públicos, à entidade de terceiro setor, matéria, portanto, a ser disciplinada por meio de contrato de gestão”, citou o conselheiro Sidney Beraldo.

Questionada, a Secretaria de Saúde afirmou que “considerando a importância da unidade para o atendimento da demanda dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), a pasta decidiu pela continuidade da parceria até o termo final, em junho de 2025. Uma análise será realizada para a definição de qual instrumento deverá ser utilizado para formalização de nova parceria” (veja a íntegra da nota da SES abaixo).

Processo sobre contrato do metrô também aguarda deliberação

Outro contrato milionário que foi questionado pelo TCE e chegou neste ano para os deputados estaduais analisarem envolve a Linha 2-Verde do Metrô.

O contrato inicial para “elaboração do projeto executivo, fornecimento de materiais e equipamentos e montagem da superestrutura de via permanente, com atenuação de ruídos e vibrações, e do sistema de terceiro trilho, para o trecho leste da estação Vila Prudente incluindo o pátio de manutenção e estacionamento Tamanduateí e suas vias de acesso” saíram por R$ 204,1 milhões.

O TCE, no entanto, apontou irregularidade na atualização do contrato. “Observo que a cláusula 1.8 do edital estabelece que ‘o valor do orçamento estimado pela Companhia do Metrô para esta licitação é de R$ 195.760.295,70, na data base de 1/12/07, conforme planilha de orçamento estimado integrante deste edital’ sendo que o mecanismo de atualização empreendido pela Companhia evidencia que o orçamento não refletia as condições reais de mercado”, apontou a conselheira Cristiana de Castro Moraes.

Para o TCE, o Metrô “ao constatar que todas as ofertas se encontravam em desacordo com o valor orçado”, deveria ter desclassificado as propostas e fixado prazo de oito dias úteis para a apresentação de outras propostas.

Metrô afirmou ter aberto investigação para apurar apontamentos do TCE e não encontrou irregularidades Foto: Dainel Teixeira/Estadão

Preço de lixeiras também gerou apuração

Em um contrato firmado em 2011, no valor de R$ 296.055,00, e cujo processo de punição também aguarda aval da Alesp, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP) contratou uma empresa para “aquisição de lixeira de aço fixada”. Ao julgar o contrato, o Tribunal de Contas questionou o valor pesquisado na fase de licitação.

“No caso em exame, qualquer cidadão comum, mesmo leigo no assunto, observaria na fase interna de licitação que os preços pesquisados não estavam condizentes com os de mercado em face da imensa discrepância dos orçamentos apresentados: de R$ 917 saltou absurdamente para R$ 3.250 e R$ 3.100. Não há qualquer justificativa técnica para justificar que o mesmo objeto fosse cotado por duas empresas em mais de três vezes o valor do menor orçamento”, citou o auditor - substituto de conselheiro Valdenir Antonio Polizeli.

Detran pagou R$ 1.378 a mais por cada unidade de lixeira de aço Foto: Reprodução | TCE-SP

O conselheiro citou ainda que das empresas sondadas internamente pelo Detran, apenas uma possuía atividades em comércio varejista de ferragens e ferramentas. “As demais não possuíam expertise neste ramo comercial para que a Administração pudesse utilizar seus preços como parâmetros”, destacou o conselheiro.

“Dessa forma, o Detran deveria ter efetuado pesquisas junto a três empresas atuantes no mercado e com pertinência ao ramo de atividade compatível com o objeto perseguido, o que não ocorreu. Não basta confeccionar um orçamento formal se as bases que orientam sua formação padecem de fontes idôneas. Trata-se de documento imprestável, desprovido totalmente de viabilidade técnica, inclusive denotando má-fé do responsável”, disse Polizeli.

Enviado pelo TCE à Alesp no dia 26 de junho de 2023, o processo do Detran chegou ao Poder Legislativo em 8 de agosto e entrou na Comissão de Finanças três dias depois. Não há mais movimentação desde então. O Detran disse que identificou falhas no pregão e tomou medidas imediatas para regularização dos problemas apontados pelo TCE (leia abaixo).

Tribunal determina devolução de verba para cofres públicos

O TCE determinou a devolução de quase R$ 150 mil aos cofres do Estado depois de apontar falta de relação nos gastos entre três empresas para assessoria e serviços de comunicação com a administração do Hospital Estadual da Vila Alpina. O contrato foi firmado com o Serviço Social da Construção de São Paulo (Seconci-SP), que tem vínculo com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

Para o conselheiro Renato Martins Costa, os contratos na casa de R$ 150 mil serviram para promover a organização social. “Não obstante as justificativas apresentadas pela defesa quanto à necessidade de tais dispêndios, infere-se da leitura do instrumento contratual que o objeto ajustado visa à publicidade em favor da organização social, com o fito de aumentar seu reconhecimento no território nacional, fortalecendo vínculos com determinados grupos (...) em claro e exclusivo favorecimento da organização social, sem retorno concreto aos serviços de saúde pactuados junto à Administração Estadual”, citou o conselheiro. A Seconci-SP tem contratos com o governo paulista que ultrapassam R$ 600 milhões.

Em outro caso envolvendo contratos que partiram da Secretaria de Saúde, o TCE reprovou a contratação de uma empresa ligada a uma servidora da Santa Casa de Votuporanga.

“Reprovável também contratação de empresa de propriedade da gerente médica da entidade, novamente em afronta aos princípios da moralidade e impessoalidade. Embora demonstrada a compatibilidade de horários, é evidente o conflito de interesses existente, já que a gerência médica está diretamente ligada à contratação e avaliação dos prestadores de serviços médicos”, afirmou o conselheiro Robson Marinho. Após o questionamento, a Santa Casa demitiu a médica.

O contrato geral em questão era de R$ 8,8 milhões para operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde prestados no ambulatório médico de especialidades de Santa Fé do Sul.





‘Principal controle de uma execução é interno’, avalia especialista em direito administrativo

Frederico Meyer Cabral Machado, especialista em direito administrativo, afirma que o principal controle para evitar problemas licitatórios ou de execução de um contrato deve ser interno, ou seja, do órgão público que contrata empresa para realizar uma obra, por exemplo.

“Erro de planejamento é um dos mais corriqueiros na administração pública, como projeto mal elaborado que gera necessidade de aditivos. No caso do TCE, ele é comunicado desde a deflagração do processo licitatório. Mas o controle que ele faz, de fato, é posterior. O TCE é um órgão pensado para o controle externo, ele auxilia a Assembleia Legislativa nisso, como prevê a Constituição. Há uma demora natural, porque ele entra depois. O principal controle de uma execução de contrato é interno. Quando há problema, há falha de controle interno”, disse Machado.

Com alta demanda de contratos e outros processos que precisam de análise de corpo técnico do TCE, muitos problemas ou supostos crimes encontrados em contratos públicos podem chegar ao Ministério Público prescritos, avalia o especialista. “Pode ser que chegue prescrito. É provável. Mas temos vários aspectos. Um lado criminal e um lado que é de improbidade administrativa. Por exemplo, o Supremo entende que se houver dolo, com hipótese escancarada de corrupção, pode ser que consiga afastar a prescrição. Mas deve ter o elemento subjetivo, o dolo. Agora, situação de má gestão estaria prescrito”, afirmou.

Para Machado, o setor de obras é o que mais pode ter problemas de controle e má gestão. “Pelo que percebo, obra pública é um gargalo. Obras de maneira geral. São sempre empreendimentos que custam muito e demandam vários elementos, como materiais, insumos, mão-de-obra. Então, existe o planejamento deficiente, que a nova lei de licitações buscou minimizar as falhas. Como? Exigindo muito mais rigor na elaboração dos projetos que vai ser aplicada em todo país”, disse.

O que diz a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo:

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que acompanha os processos instaurados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), com a disponibilização das informações e documentos. Quando necessário, a pasta estadual instaura procedimentos administrativos para apurar responsabilidades e/ou prejuízo aos cofres públicos, de modo a corrigir o problema detectado. A SES também realiza prestações de contas periodicamente na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). São realizadas, ainda, reuniões para que relatórios trimestrais elaborados pela secretaria sejam avaliados por uma comissão composta, dentre outros membros, por profissionais reconhecidos indicados pela pasta e integrantes da Comissão de Saúde da Alesp, e encaminhados aos órgãos de controle interno e externo.

Todos os contratos de gestão, instrumentos de convênio e aditivos são publicados no Diário Oficial do Estado e submetidos à análise do TCE, bem como monitorados pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde (CGCSS), por meio de informações inseridas no Sistema Gestão em Saúde, reuniões e visitas técnicas. Anualmente, cada unidade assistencial apresenta prestação de contas de bens e valores, que também é encaminhada à Corte de Contas Estadual.

Em relação ao convênio firmado com o Hospital Regional do Vale do Paraíba e considerando a importância da unidade para o atendimento da demanda dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), a pasta decidiu pela continuidade da parceria até o termo final, em junho de 2025. Uma análise será realizada para a definição de qual instrumento deverá ser utilizado para formalização de nova parceria.

Sobre o Hospital Estadual Vila Alpina, o TCESP definiu o valor relativo a despesas administrativas a ser restituído à pasta (R$141.066,56, com correção). A pasta já está adotando os protocolos para recebimento do montante.

O que diz o Metrô:

O Metrô anulou o contrato em questão e instaurou apuração interna que não identificou prejuízo ao erário público. A Companhia também prestou todos os esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) ao longo do processo e permanece à disposição Assembleia Legislativa (ALESP), do Ministério Público (MP) e demais órgãos de controle para prestar esclarecimentos adicionais.

Cabe ainda esclarecer que o objeto do contrato era a expansão da Linha 2-Verde em trecho já em operação, entre Alto do Ipiranga e Tamanduateí, sem qualquer relação com a atual ampliação da linha em curso, entre Vila Prudente e Penha.

O que diz Detran:

Com relação ao pregão para compra de lixeiras, realizado em 2011, o Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo (Detran-SP) reafirma seu compromisso inabalável com a integridade e a implacável luta contra a corrupção, não apenas repudiando atos ilícitos, mas adotando medidas robustas para garantir transparência e lisura em todas as suas ações.

Para fortalecer essa postura, o Detran-SP estabeleceu uma área de compliance e a Unidade de Gestão Integrada, demonstrando uma abordagem proativa na prevenção de práticas inadequadas. A Auditoria Interna foi intensificada, com fiscalizações rigorosas e revisões constantes nos processos relacionados a recursos e patrimônio públicos, visando o aprimoramento contínuo de suas práticas internas.

Durante a tramitação dos processos, todas as justificativas referentes à compra das lixeiras foram minuciosamente apresentadas. Reconhecendo falhas no pregão, o Detran-SP tomou ações imediatas para regularização, resultando no arquivamento do processo. Decisões similares foram alcançadas em processos correlatos, inclusive no Ministério Público.

A autarquia permanece totalmente à disposição das autoridades para colaborar e reitera que sua postura vigilante e as medidas implementadas refletem seu compromisso contínuo com a ética, a transparência e a erradicação da corrupção em todas as esferas de atuação.

O que diz a Santa Casa de Votuporanga:

A Organização Social de Saúde Santa Casa de Votuporanga vem esclarecer que não ocorreu contratação de serviços irregular, vez que os contratos referidos no processo de prestação de contas – Exercício 2017/AME Santa Fé do Sul são aqueles em que o Regulamento de Compras/2009 (vigente à época da contratação) permitia a dispensa de cotação prévia.

Esclarecemos que o Regulamento de Compras/2009 (vigente durante o Exercício de 2017) não detalhava a contratação de serviços profissionais especializados, omissão esta que fora devidamente sanada com a elaboração do novo Regulamento de Compras e Contratação de Serviço, publicado no DOE em 21/09/2019.

Importante referirmos que, além de cumprir o disposto no Regulamento de Compras a OSS/Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga efetiva suas contratações com base nos princípios norteadores da Administração Pública, quais sejam: da moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade, da economicidade, da eficiência, da publicidade, da razoabilidade e da busca permanente de qualidade, observando as melhores práticas na otimização do uso do recurso público.

A respeito da ex-gerente, o contrato de serviço com a empresa foi firmado antes da sua contratação no cargo. Embora na legalidade, respeitando as orientações do Tribunal de Contas, para que não paire qualquer dúvida quanto à lisura na administração do AME, a Direção da Santa Casa resolveu demiti-la da função de gerente médica. A OSS Santa Casa atua há 73 anos no atendimento da população usuária do SUS, desenvolvendo suas atividades com qualidade, excelência e transparência.