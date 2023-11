Deputados pedem impeachment de Silvio Almeida por custeio de passagens para a ‘dama do tráfico’

Um grupo de 46 deputados federais de oposição ao governo, liderados por Rodrigo Valadares (União Brasil-SE), apresenta nesta quinta-feira, 16, um pedido de impeachment do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. O motivo é o fato de a pasta ter pagado passagens e diárias para Luciane Barbosa Farias, a “dama do tráfico” amazonense, para um evento sobre prevenção e combate à tortura nos dias 6 e 7 de novembro deste ano.

O caso foi revelado pelo Estadão. Luciane esteve reunida ao menos duas vezes com assessores do Ministério da Justiça e Segurança Pública de Flávio Dino, como representante da ONG Instituto Liberdade do Amazonas (ILA), presidida por ela. Ela é casada há 11 anos com Clemilson dos Santos Farias, o Tio Patinhas, líder do Comando Vermelho no Estado. Os dois foram condenados em segunda instância por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e organização criminosa. Tio Patinhas cumpre 31 anos no presídio de Tefé (AM). Luciane foi sentenciada a dez anos e recorre em liberdade.

Luciane Barbosa, integrante do Comando Vermelho, em evento do Ministério dos Direitos Humanos em Brasília Foto: Reprodução: Instagram/ Luhfarias

Além do Ministério da Justiça, ela esteve no Congresso Nacional e no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A pasta de Silvio Almeida confirmou que pagou passagens e diárias para Luciane e para todos os demais integrantes do Encontro de Comitês e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura. Segundo o Ministério, os Comitês têm autonomia para gerir os seus recursos e indicar os participantes do evento, sem que isso dependa de autorização do ministro.

O pedido de impeachment de Silvio Almeida acusa o ministro de “por o aparato estatal à disposição de indivíduo umbilicalmente ligado ao tráfico de ilícito drogas, aviltando a República” e o ministério de “utilizar os recursos do Estado em prol para facilitar a penetração de associados criminosas no âmago do aparato público”.

Ministro Silvio Almeida é acusado por deputados de ser conivente com o episódio; ele nega contato de Luciane com membros da pasta Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Em outro trecho do documento, os deputados falam que há uma “cumplicidade no mínimo escandalosa das altas esferas da Administração federal com o crime organizado”. Eles pedem ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para dar início a um processo de impeachment que investigue Silvio Almeida por crime de responsabilidade.

A reportagem procurou o ministro, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem.

Na quarta-feira, 15, a pasta divulgou uma nota afirmando que “nem o ministro nem a secretária nem qualquer pessoa do gabinete do ministro teve contato com a indicada (Luciane Barbosa Farias) ou mesmo interferiu na organização do evento que, insistimos, contou com mais de 70 pessoas do Brasil todo e que franqueou aos comitês estaduais a livre indicação de seus representantes”.

Luciane é casada há 11 anos com 'Tio Patinhas', líder do tráfico no Amazonas. Ele está preso e, segundo o MP, ela assumiu a liderança dos negócios criminosos no lugar do marido Foto: Arquivo obtido pelo Estadão

Veja quem são os deputados que assinam o pedido de impeachment do ministro Silvio Almeida

1 - Rodrigo Valadares (União Brasil-SE)

2 - Júlia Zanatta (PL-SC)

3 - Luiz Lima (PL-RJ)

4- Sargento Gonçalves (PL-RN)

5 - Professor Paulo Fernando (Republicanos-DF)

6 - Carla Zambelli (PL-SP)

7 - Amalia Barros (PL-MT)

8 - Carlos Jordy (PL-RJ)

9 - Giovani Cherini (PL-RS)

10 - Sanderson (PL-RS)

11- Bibo Nunes (PP-ES)

12 - Evair de Melo (PP-ES)

13 - Messias Donato (Republicanos-ES)

14 - Paulo Bilynskyj (PL-SP)

15 - Daniela Reinehr (PL-SC)

16 - Coronel Assis (União Brasil-MT)

17 - Roberta Roma (PL-BA)

18 - Sargento Fahur (PSD-RR)

19 - Marcel van Hatten (Novo-RS)

20 - Adriana Ventura (Novo-SP)

21- Rosângela Moro (União Brasil-SP)

22- Coronel Zucco (Republicanos-RS)

23 - Coronel Telhada (PP-SP)

24 - Zé Trovão (PL-SC)

25 - Junio Amaral (PL-MG)

26 - Bia Kicis (PL-DF)

27 - Vermelho Maria (PL-PR)

28 - Mauricio Marcon (Podemos-RS)

29 - José Medeiros (PL-MT)

30 - Helio Lopes (PL-RJ)

31 - Cabo Gilberto Silva (PL-PB)

32 - Gustavo Gayer (PL-GO)

33 - Chris Tonietto (PL-RJ)

34 - Dr. Frederico (Patriota-MG)

35 - Alfredo Gaspar (União Brasil-AL)

36 - Abilio Brunini (PL-MT)

37- Rodolfo Nogueira (PL-MS)

38- Dr. Zacharias Calil (União Brasil-GO)

39- Coronel Fernanda (PL-MT)

40- Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG)

41 - Pastor Marco Feliciano (PL-SP)

42 - Jefferson Campos (PL-SC)

43 - Gilson Marques (Novo-SC)

44 - Marcelo Moraes (PL-RS)

45 - Filipe Martins (PL-TO)

46 - Alberto Fraga (PL-DF)