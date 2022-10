Derrotado nas urnas, Jair Bolsonaro venceu em 14 Estados e 16 capitais no segundo turno

Publicidade

Fim de eleição, com a vitória de Lula, o candidato Jair Bolsonaro, do partido PL, teve desempenho superior ao presidente eleito em 14 Estados, entre eles Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, maior colégio eleitoral do País, considerado uma peça-chave nesta eleição. A região Nordeste, que foi prioridade dos concorrentes ao Palácio do Planalto, foi decisiva, tendo o candidato Lula ganhado em 13 Estados no total, sendo nove no Nordeste.

Nas capitais, Bolsonaro venceu Lula em 16 das 27. No Rio de Janeiro, reduto eleitoral de do atual presidente, o candidato teve 52,66%, índice parecido com o primeiro turno.

Confira quem teve mais votos em cada Estado e capital do Brasil

Estados e capitais

Acre

Jair Bolsonaro (PL): 287.750 votos (70,30%)

Lula (PT): 121.566 votos (29,70%)

Rio Branco

Jair Bolsonaro (PL): 142.090 votos (72,51%)

Lula (PT): 53.873 votos (27,49%)

Alagoas

Jair Bolsonaro (PL): 976.831 votos (58,68%)

Lula (PT): 687.827 votos (41,32%)

Maceió

Jair Bolsonaro (PL): 273.549 votos (57,18%)

Lula (PT): 204.887 votos (42,82%)

Amapá

Jair Bolsonaro (PL): 200.547 votos (51,36%)

Lula (PT): 189.918 votos (48,64%)

Macapá

Jair Bolsonaro (PL): 125.261 votos (54,92%)

Lula (PT): 102.810 votos (45,08%)

Amazonas

Jair Bolsonaro (PL): 961.709 votos (48,90%)

Lula (PT): 1.004.817 votos (51,10%)

Manaus

Jair Bolsonaro (PL): 692.580 votos (61,28%)

Lula (PT): 437.691 (38,72%)

Bahia

Jair Bolsonaro (PL): 2.357.028 votos (27,88%)

Lula (PT): 6.097.815 votos (72,12%)

Salvador

Jair Bolsonaro (PL): 451.131 votos (29,27%)

Lula (PT): 1.089.899 votos (70,73%)

Ceará

Jair Bolsonaro (PL): 1.634.473 votos (30,03%)

Lula (PT): 3.807.782 votos (69,97%)

Fortaleza

Jair Bolsonaro (PL): 633.009 votos (41,82%)

Lula (PT): 880.559 votos (58,18%)

Distrito Federal

Jair Bolsonaro (PL): 1.041.331 votos (58,81%)

Lula (PT): 729.295 votos (41,19%)

Espírito Santo

Jair Bolsonaro (PL): 1.282.145 votos (58,04%)

Lula (PT): 926.767 votos (41,96%)

Vitória

Jair Bolsonaro (PL) : 115.293 votos (54,70%)

Lula (PT): 95.478 votos (45,30%)

Goiás

Jair Bolsonaro (PL): 2.193.041 votos (58,71%)

Lula (PT): 1.542.115 votos (41,29%)

Goiânia

Jair Bolsonaro (PL): 513.018 votos (63,95%)

Lula (PT): 289.172 votos (36,05%)

Maranhão

Jair Bolsonaro (PL): 2.668.245 votos (71,14%)

Lula (PT): 1.082.687 votos (28,86%)

São Luís

Jair Bolsonaro (PL): 363.131 votos (60,38%)

Lula (PT): 238.285 votos (39,62%)

Mato Grosso

Jair Bolsonaro (PL): 1.216.730 votos (65,08%)

Lula (PT): 652.786 votos (34,92%)

Cuiabá

Jair Bolsonaro (PL): 213.787 votos (61,50%)

Lula (PT): 133.852 votos (38,50%)

Mato Grosso do Sul

Jair Bolsonaro (PL): 599.547 votos (40,51%)

Lula (PT): 880.606 votos (59,49%)

Campo Grande

Jair Bolsonaro (PL): 313.906 votos (62,65%)

Lula (PT): 187.109 votos (37,35%)

Minas Gerais

Jair Bolsonaro (PL): 6.141.310 votos (49,80%)

Lula (PT): 6.190.960 votos (50,20%)

Belo Horizonte

Jair Bolsonaro (PL): 834.548 votos (54,25%)

Lula (PT): 703.755 votos (45,75%)

Pará

Jair Bolsonaro (PL): 2.073.895 votos (45,25%)

Lula (PT): 2.509.084 votos (54,75%)

Belém

Jair Bolsonaro (PL): 431.858 votos (50,28%)

Lula (PT): 427.051 votos (49,72%)

Paraíba

Jair Bolsonaro (PL): 1.601.953 votos (66,62%)

Lula (PT): 802.502 votos (33,38%)

João Pessoa

Jair Bolsonaro (PL): 229.251 votos (50,10%)

Lula (PT): 228.326 votos (49,90%)

Paraná

Jair Bolsonaro (PL): 4.159.266 votos (62,40%)

Lula (PT): 2.506.464 votos (37,60%)

Curitiba

Jair Bolsonaro (PL): 720.322 votos (64,78%)

Lula (PT): 391.675 votos (35,22%)

Pernambuco

Jair Bolsonaro (PL): 1.798.770 votos (33,07%)

Lula (PT): 3.640.791 votos (66,93%)

Recife

Jair Bolsonaro (PL): 558.690 votos (56,32%)

Lula (PT): 433.317 votos (43,68%)

Piauí

Jair Bolsonaro (PL): 1.551.383 votos (76,86%)

Lula (PT): 467.065 votos (23,14%)

Teresina

Jair Bolsonaro (PL): 317.918 votos (66,44%)

Lula (PT): 160.558 votos (33,56%)

Rio de Janeiro (ESTADO)

Jair Bolsonaro (PL): 5.403.894 votos (56,53%)

Lula (PT): 4.156.217 votos (43,47%)

Rio de Janeiro (CIDADE)

Jair Bolsonaro (PL): 1.929.209 votos (52,66%)

Lula (PT): 1.734.159 votos (47,34%)

Rio Grande do Norte

Jair Bolsonaro (PL): 711.381 votos (34,90%)

Lula (PT): 1.326.785 votos (65,10%)

Natal

Jair Bolsonaro (PL): 219.306 votos (47,04%)

Lula (PT): 246.881 votos (52,96%)

Rio Grande do Sul

Jair Bolsonaro (PL): 3.733.185 votos (56,35%)

Lula (PT): 2.891.851 votos (43,65%)

Porto Alegre

Jair Bolsonaro (PL): 437.798 votos (53,50%)

Lula (PT): 380.499 votos (46,50%)

Rondônia

Jair Bolsonaro (PL): 633.236 votos (70,66%)

Lula (PT): 262.904 votos (29,34%)

Porto Velho

Jair Bolsonaro (PL): 169.299 votos (64,63%)

Lula (PT): 92.636 (35,37%)

Roraima

Jair Bolsonaro (PL): 213.518 votos (76,08%)

Lula (PT): 67.128 votos (23,92%)

Boa Vista

Jair Bolsonaro (PL): 144.799 votos (79,47%)

Lula (PT): 37.412 (20,53%)

Santa Catarina

Jair Bolsonaro (PL): 3.047.630 votos (69,27%)

Lula (PT): 1.351.918 votos (30,73%)

Florianópolis

Jair Bolsonaro (PL): 169.495 votos (53,33%)

Lula (PT): 148.344 (46,67%)

São Paulo (ESTADO)

Jair Bolsonaro (PL): 14.216.271 votos (55,24%)

Lula (PT): 11.519.596 votos (44,76%)

São Paulo (CIDADE)

Jair Bolsonaro (PL): 3.677.921 votos (53,54%)

Lula (PT): 3.677.921 votos (53,54%)

Sergipe

Jair Bolsonaro (PL): 421.086 votos (32,79%)

Lula (PT): 862.951 votos (67,21%)

Aracaju

Jair Bolsonaro (PL): 190.875 votos (57,26%)

Lula (PT): 142.489 votos (42,74%)

Tocantins

Jair Bolsonaro (PL): 434.593 votos (51,36%)

Lula (PT): 434.593 votos (51,36%)

Palmas

Jair Bolsonaro (PL): 95.715 votos (60,32%)

Lula (PT): 62.961 votos (39,68%)