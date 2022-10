Desembargador do RS anula decisão que cancelava passe livre no dia da eleição em Porto Alegre

O desembargador João Ricardo dos Santos Costa, da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, anulou a decisão de primeiro grau que cancelava o passe livre em Porto Alegre no dia do primeiro turno da votação. Com a revisão, anunciada no sábado, 1°, o transporte coletivo da capital gaúcha funcionará sem cobrança aos usuários entre às 04h deste domingo até às 03h59 de segunda-feira.

“Inviabilizar que a população em situação de vulnerabilidade social da Capital do Estado consiga exercer o direito ao voto, representa grave violação aos direitos políticos, e pela via transversa, interferência no processo eleitoral, pois é fato público e notório que as seções de votação possuem alguns locais distantes”, escreveu o desembargador em sua decisão.

Ônibus de Porto Alegre terão passe livre no domingo do primeiro turno. Foto: Cesar Lopes/PMPA

A questão do passe livre no dia da eleição em Porto Alegre foi alvo de um duelo político e jurídico no período anterior à eleição. A Defensoria Pública do Estado ingressou com Ação Civil Pública contra o município para reverter uma decisão da Prefeitura, de dezembro do ano passado, que alterou a lei de gratuidade que garantia o passe livre em dias de votação desde 1995.

No campo jurídico, uma decisão da a 7ª Vara da Fazenda Pública havia determinado a volta do passe livre irrestrito tanto no 1º quanto no 2º turnos em uma decisão na sexta-feira, 30, mas um recurso da Procuradoria-Geral do Município, sob o argumento de que a revisão forçaria uma operação complexa quase 24 horas da eleição, foi acatada por um desembargador plantonista na manhã do sábado, 1°.

No cenário nacional, o tema também se tornou alvo de polêmica após um pedido da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) contra a gratuidade no transporte público no dia do 1° turno. A equipe jurídica da campanha do candidato a reeleição pedia providências contra uma liminar do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou aos gestores de Estados e municípios a manutenção das políticas de gratuidade já existentes no transporte público e os níveis normais dos serviços de ônibus, alegando que a decisão poderia gerar “grave interferência” no funcionamento do transporte, causando ônus financeiro para municípios sem amparo para concessão de gratuidade.

Onde há passe livre no dia da votação?

Além de Porto Alegre, ao menos outras nove capitais confirmaram a gratuidade no transporte público. São elas: Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Maceió (AL), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Luís (MA), Boa Vista (RR), Manaus (AM) e Campo Grande (MS).

São Paulo não terá o benefício, mas a Prefeitura montará uma “força-tarefa” no trânsito, incluindo um reforço na frota de ônibus - com dois mil veículos a mais - e monitoramento constante pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) nos principais corredores da cidade, com intensificação nas zonas eleitorais.

As linhas de metrô e CPTM funcionarão em horário normal, de 4h à meia-noite - inclusos intervalos de dez minutos nos trens e espera padrão do dia nas Linhas 4-Amarela e 5-Lilás - com reforço de frota reserva, caso necessário.