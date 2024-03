Aprovação do trabalho de Lula cai após falas sobre Israel e Venezuela, aponta pesquisa Atlas Intel

A pior área temática do governo continua sendo a segurança pública. Para 66% dos brasileiros, a atuação é ruim ou péssima, enquanto 24% acham que é ótima ou boa. Buscando melhorar a imagem do Planalto no setor, Lula nomeou Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça e Segurança Pública no início do mês passado. Lewandowski substituiu o novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino, que foi criticado por falta de projetos durante a sua passagem na pasta.

No último dia 15, dois detentos ligados à facção criminosa Comando Vermelho (CV) fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os homens ainda estão foragidos e a situação desencadeou a primeira crise da Justiça chefiada por Lewandowski.

Lula se sai melhor na redução da pobreza e políticas sociais, com a aprovação de 43% dos brasileiros e na promoção de direitos humanos e igualdade racial, com 41% dos entrevistados avaliando a gestão do governo na área como ótima ou boa.